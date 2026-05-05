Kịch bản để Man City vô địch Premier League

Theo lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trước Arsenal trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải Premier League 2025/26.

Do thi đấu ít hơn Arsenal một trận, Man City đang ở thế bám đuổi và phải tận dụng tối đa các trận đá bù để thu hẹp khoảng cách. Theo kịch bản thuận lợi nhất, thầy trò HLV Pep Guardiola có thể đăng quang vào ngày 19/5, khi làm khách trên sân của Bournemouth.

Tuy nhiên, để điều này xảy ra, Man City không chỉ cần toàn thắng trong bốn trận còn lại mà còn phải chờ đợi sự sa sút từ phía Arsenal. Cụ thể, “Pháo thủ” phải đánh rơi điểm ở hai trận đấu quan trọng gặp West Ham và Burnley, thậm chí là thất bại trong cả hai trận.

Ở chiều ngược lại, Man City cần giành trọn 6 điểm trước Brentford và Crystal Palace. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đội chủ sân Etihad sẽ vươn lên đạt 77 điểm, trong khi Arsenal dậm chân ở mốc 76 điểm trước vòng đấu áp chót.

Khi đó, chỉ cần đánh bại Bournemouth tại sân Vitality, Man City sẽ chính thức vượt lên và đăng quang sớm một vòng đấu, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối cùng của mùa giải.

Dù vẫn còn nhiều biến số, kịch bản này cho thấy cơ hội vô địch của Man City chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, quyền tự quyết hiện không nằm trong tay họ, và mọi hy vọng đều phụ thuộc lớn vào việc Arsenal sảy chân trong giai đoạn then chốt.

