Đội bóng Anh có thể rớt hạng hoặc dự Champions League

Newcastle United còn nguy cơ xuống hạng nhưng vẫn có thể giành vé dự Champions League ở Premier League mùa này.

Newcastle là trường hợp thú vị ở giai đoạn cuối mùa.

Sau 35 trận, Bournemouth ở vị trí thứ 6 hơn đội xếp thứ 16 Nottingham Forest là 10 điểm. Khoảng cách sít sao này khiến mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra. Newcastle là trường hợp điểm hình. CLB này đứng thứ 13 nhưng tồn tại 2 viễn cảnh trái ngược hoàn toàn.

Newcastle hơn West Ham (vị trí xuống hạng) 9 điểm. Để "Chích chòe" rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, West Ham buộc phải thắng 3 trận còn lại, đồng thời san lấp khoảng cách hiệu số lên tới 18 bàn. Đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi nhưng không thể loại trừ.

Ngược lại, cánh cửa châu Âu cũng chưa khép lại. Premier League mùa này có thể có thêm suất dự Champions League cho đội xếp thứ 6, trong trường hợp Villa kết thúc ở vị trí thứ 5 và đồng thời vô địch Europa League. Khi đó, suất bổ sung sẽ được trao xuống vị trí thứ 6.

Hiện Newcastle kém Bournemouth 7 điểm, trong khi còn tối đa 9 điểm để tranh chấp. Điều này đồng nghĩa, nếu các đối thủ phía trên đồng loạt sảy chân và Newcastle toàn thắng, họ có thể chen chân vào nhóm dự Champions League dù xác suất thấp.

Thực tế, việc một đội bóng cùng lúc đối diện nguy cơ xuống hạng lẫn cơ hội dự Champions League cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của khu vực giữa bảng. Newcastle vừa chấm dứt chuỗi 5 trận thua bằng chiến thắng trước Brighton. Họ sẽ khép lại mùa giải bằng các cuộc đối đầu Forest, West Ham và Fulham.

Trong một mùa giải đầy biến động, ranh giới giữa thành công và thất bại chưa bao giờ mong manh đến thế.