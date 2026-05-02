Chưa cần đá với Liverpool, MU coi như có vé dự Champions League

  • Thứ bảy, 2/5/2026 23:10 (GMT+7)
Đêm 2/5, thất bại 1-3 của Brighton trước Newcastle khiến cuộc đua giành vé dự Champions League 2026/27 ở Premier League gần như ngã ngũ.

Việc Brighton gục ngã trước "Chích chòe" là thông tin mà người hâm mộ Manchester United mong chờ. Kết quả giúp "Quỷ đỏ" 99% có vé dự Champions League mùa tới mà chưa cần nghĩ tới trận đại chiến với Liverpool.

Cục diện Ngoại hạng Anh có lợi cho MU.

Hiện tại, MU đứng thứ 3 với 61 điểm. Trong khi đó, Brentford (51 điểm) và Brighton (50 điểm), đều không thể đẩy MU khỏi top 5, do chỉ còn 3 trận chưa đấu.

Duy nhất Bournemouth (đứng thứ 8 với 49 điểm) có thể khiến MU mất vé Champions League. Đội bóng này còn 4 trận đấu như "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, điều kiện để kịch bản trên xảy ra là thầy trò Michael Carrick thua đậm cả 4 trận còn lại của mùa giải, đồng thời Bournemouth toàn thắng, Liverpool và Aston Villa cũng giành từ 4 điểm trở lên.

Với cục diện như vậy, MU chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trong 4 trận còn lại để chính thức trở lại Champions League sau 2 mùa vắng bóng.

Các đối thủ của đội chủ sân Old Trafford lần lượt là Liverpool (sân nhà), Sunderland (sân khách), Nottingham (sân nhà) và Brighton (sân khách).

Với những gì thể hiện thời gian gần đây, Casemiro cùng đồng đội có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ ngay ở trận gặp Liverpool diễn ra vào lúc 21h30 ngày 3/5.

