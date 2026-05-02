Kế hoạch đón 4 tân binh, chia tay 8 cầu thủ của MU

MU được cho là đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn bậc nhất trong nhiều năm qua.

Tchouameni trở thành mục tiêu chuyển nhượng của MU.

Với chiến lược vừa trẻ hóa vừa nâng cấp chất lượng, MU hướng tới tham vọng trở lại đỉnh cao vào năm 2028, cột mốc kỷ niệm 150 năm thành lập CLB. Trong bối cảnh suất dự Champions League gần như nằm trong tay, "Quỷ đỏ" có thêm lợi thế để thu hút những ngôi sao hàng đầu.

Tuyến giữa là ưu tiên khi MU cần bổ sung ít nhất 2 tiền vệ. Những mục tiêu đáng chú ý gồm Elliot Anderson, Aurelien Tchouameni, Sandro Tonali và Carlos Baleba. Trong đó, Tchouameni được xem là phương án khả thi hơn nhờ mức giá hợp lý, đồng thời phù hợp thay thế vai trò của Casemiro.

Cánh trái cũng cần nâng cấp khi chiều sâu đội hình chưa đáp ứng yêu cầu. Các phương án gồm Anthony Gordon, Morgan Rogers, Yan Diomande và Karou Mitoma. Trong khi đó, khả năng Marcus Rashford trở lại từ Barcelona chưa rõ ràng.

Ở vị trí hậu vệ trái, khả năng Tyrell Malacia rời đi buộc đội bóng phải tìm kiếm phương án thay thế. Những cái tên được cân nhắc gồm Myles Lewis-Skelly, Tyrick Mitchell, Antonee Robinson và El Hadji Malick Diouf.

Trên hàng công, MU muốn bổ sung một tiền đạo giàu kinh nghiệm để chia lửa với Benjamin Sesko. Những mục tiêu tiềm năng gồm Jean-Philippe Mateta và Igor Thiago.

Ở chiều ngược lại, "Quỷ đỏ" dự kiến thanh lý hàng loạt cái tên như Marcus Rashford, Andre Onana, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee, trong khi Casemiro, Tyrell Malacia và Jadon Sancho sẽ rời đi khi hết hợp đồng.

