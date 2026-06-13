Đội tuyển Mỹ đã có màn khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 trên sân SoFi vào sáng 13/6.

Tuyển Mỹ tạo lịch sử ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã tạo nên chiến thắng đậm nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Mỹ ghi được 4 bàn trong một trận tại World Cup. Thành tích này cũng cân bằng chiến thắng có cách biệt lớn nhất mà đội từng đạt được ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên khán đài, hàng chục nghìn cổ động viên Mỹ đã tạo nên bầu không khí sôi động. Sau mỗi bàn thắng, những tiếng reo hò vang dội khắp sân SoFi, biến trận đấu thành một ngày hội thực sự của đội bóng nước chủ nhà.

Trước đó, sân SoFi cũng là nơi diễn ra buổi lễ khai mạc World Cup 2026 hoành tráng với sự xuất hiện của hàng loạt người nổi tiếng. Với cơ sở vật chất hiện đại, SoFi được ghi nhận là một trong những công trình thể thao nổi bật nhất World Cup 2026.

Sân vận động này ước tính có chi phí xây dựng lên tới khoảng 5,5 tỷ USD , mức đầu tư cao nhất từng được ghi nhận đối với một sân thể thao. Chủ sở hữu sân là gia đình Kroenke, những người cũng đang nắm quyền kiểm soát Arsenal.

Với màn trình diễn thuyết phục trước Paraguay, tuyển Mỹ đã gửi đi lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng tiến sâu tại giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.