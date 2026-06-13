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Tuyển Mỹ tạo lịch sử ở World Cup. Ảnh: Reuters.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã tạo nên chiến thắng đậm nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Mỹ ghi được 4 bàn trong một trận tại World Cup. Thành tích này cũng cân bằng chiến thắng có cách biệt lớn nhất mà đội từng đạt được ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trên khán đài, hàng chục nghìn cổ động viên Mỹ đã tạo nên bầu không khí sôi động. Sau mỗi bàn thắng, những tiếng reo hò vang dội khắp sân SoFi, biến trận đấu thành một ngày hội thực sự của đội bóng nước chủ nhà.
Trước đó, sân SoFi cũng là nơi diễn ra buổi lễ khai mạc World Cup 2026 hoành tráng với sự xuất hiện của hàng loạt người nổi tiếng. Với cơ sở vật chất hiện đại, SoFi được ghi nhận là một trong những công trình thể thao nổi bật nhất World Cup 2026.
Sân vận động này ước tính có chi phí xây dựng lên tới khoảng 5,5 tỷ USD, mức đầu tư cao nhất từng được ghi nhận đối với một sân thể thao. Chủ sở hữu sân là gia đình Kroenke, những người cũng đang nắm quyền kiểm soát Arsenal.
Với màn trình diễn thuyết phục trước Paraguay, tuyển Mỹ đã gửi đi lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng tiến sâu tại giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.