Carrick đối đầu với 'đội quân trừng giới' từ thời Amorim

Khi Michael Carrick dần khẳng định vị thế và sẵn sàng trở thành HLV chính thức của MU, người hâm mộ nóng lòng chờ xem ông sẽ gạch tên những ai khỏi kế hoạch.

Carrick sẽ phải đối đầu với "đội quân trừng giới".

Vốn là một người điềm tĩnh, Carrick có những phương pháp quản trị phòng thay đồ rất khác biệt. Ông được dự báo sẽ giải quyết cuộc thanh trừng nội bộ theo cách mềm mỏng hơn Ruben Amorim, dù danh sách những người thừa cần dọn dẹp vẫn còn lên tới 8 cái tên phức tạp thuộc "biệt đội bom nổ chậm".

Sự đối lập với phong cách thiết quân luật

Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson từng nhận xét Carrick thiếu đi sự ngạo nghễ của những người đồng nghiệp cùng thời. Ông từng là một chàng trai rụt rè và đôi khi cần được chấn chỉnh mạnh mẽ. Giờ đây, trên cương vị HLV, Carrick thể hiện sự tự tin và quyết đoán hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông vẫn mang một phong thái quản lý hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Amorim.

Vào mùa hè năm ngoái, Amorim từng kiên quyết tạo ra một nhóm riêng biệt nhằm cô lập những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Quyết định cứng rắn này buộc những ngôi sao như Marcus Rashford hay Alejandro Garnacho phải tập luyện tách biệt hoàn toàn khỏi đội một để hình thành nên một "đội quân trừng giới". Với bản tính ôn hòa của mình, việc Carrick lặp lại biện pháp đày ải tương tự với những cầu thủ đang bị rao bán là điều rất khó xảy ra.

Dù vậy, Manchester United hiện tại vẫn được hưởng lợi rất lớn từ kỷ luật thép mà Amorim từng áp dụng. Nhờ việc tách biệt những cái tên như Jadon Sancho, Rashford, Garnacho, Antony và Tyrell Malacia, chuyến du đấu trước mùa giải trên đất Mỹ của CLB diễn ra êm ả và bình yên nhất trong vòng 8 năm qua.

Khó khăn đang chờ đợi Carrick.

Amorim thật sự dọn đường sẵn để Carrick có thể bắt tay ngay vào công việc chuyên môn mà không bị xao nhãng. Garnacho và Antony rời đi, trong khi Sancho cũng rục rịch khăn gói rời khỏi CLB. Dù quá trình thanh lọc diễn ra triệt để, khó khăn lớn nhất mang tên Rashford vẫn còn hiện diện sờ sờ trong phòng thay đồ.

Giải quyết những rắc rối còn tồn đọng

Vấn đề của Rashford là một bài toán hóc búa cần giải quyết triệt để. Tiền đạo 28 tuổi hiện không có số áo thi đấu nhưng còn tới 2 năm hợp đồng. Đáng lo ngại hơn, mức lương của anh sẽ tự động tăng thêm 25% khi đội bóng giành quyền trở lại đấu trường Champions League.

Lựa chọn lý tưởng nhất là Barcelona chịu chi ra 26 triệu bảng để mua đứt anh trước thời điểm đó. Nếu Rashford vẫn mắc kẹt lại vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, việc cố gắng đưa anh trở lại một tập thể mà anh không còn muốn cống hiến là điều hoàn toàn vô nghĩa.

Ngoài Rashford, danh sách cần thanh lý của CLB vẫn còn rất dài. Andre Onana có thể sẽ trở lại trung tâm huấn luyện vào đầu tháng 7 do đội tuyển Cameroon không góp mặt tại World Cup. Thủ thành này là một người ấm áp và thực tế có sự tiếc nuối lớn từ ban lãnh đạo đến ban huấn luyện khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ với anh. Do đó, việc trừng phạt hay đày ải anh là một nước đi thiếu khôn ngoan nếu anh trở lại.

Rashford sẽ là cầu thủ khó xử lý trong mùa hè này.

Ở một diễn biến khác, Altay Bayindir đang chờ đợi thương vụ chuyển nhượng sang Besiktas. Trên hàng công, Manchester United đang tìm cách cắt lỗ trường hợp của Joshua Zirkzee sau những màn trình diễn thất vọng. Dù tiền đạo này rất được lòng đồng đội, phong độ mờ nhạt khiến anh không thể trụ lại.

Cả Zirkzee và Mason Mount đều không có suất dự World Cup. Dù Mount là một người dễ mến và có mối quan hệ tốt với các tài năng trẻ, đội bóng sẽ phải đưa ra quyết định dứt khoát với anh ở mùa giải tới.

Ở tuyến giữa, Manuel Ugarte hoàn toàn không tạo được thiện cảm với CLB dù họ đang thiếu hụt nhân sự. Khi chiến dịch World Cup của tuyển Uruguay khép lại, Carrick có lẽ đã tìm được những tân binh chất lượng hơn.

Cuối cùng, Rasmus Hojlund là một trường hợp đáng bàn. Napoli có nghĩa vụ mua đứt anh với giá 38 triệu bảng nếu họ dự Champions League. Tuy nhiên, nếu Napoli đổi ý và chấp nhận nộp phạt để không mua đứt, Hojlund chắc chắn sẽ bị tống khứ.

Tiền đạo này từng công khai có thái độ chống đối HLV Amorim tại Chicago vào năm ngoái. Thêm vào đó, những bài đăng thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội cùng màn trình diễn thảm họa tại Premier League càng khiến anh mất điểm.

Tất cả nút thắt ấy sẽ là phép thử thật sự cho Carrick. Ông không cần "thiết quân luật" kiểu Amorim, nhưng nếu không đủ quyết đoán để dọn dẹp triệt để, MU khó có thể bước sang một kỷ nguyên mới.

