Hàng loạt công thần công khai ủng hộ Carrick

Michael Carrick nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Manchester United, đặc biệt là sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League giúp ''Quỷ đỏ'' trở lại Champions League sau 3 năm vắng mặt.

Michael Carrick đang tiến rất gần tới cơ hội trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United khi nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng từ những trụ cột trong đội hình. Theo nhà báo Ben Jacobs, Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Harry Maguire đều muốn CLB tiếp tục đặt niềm tin vào cựu tiền vệ người Anh.

Sự ủng hộ này không phải ngẫu nhiên. Kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng, Manchester United là đội giành nhiều điểm nhất Premier League với 32 điểm. Con số này phản ánh rõ nét sự ổn định mà ông mang lại trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Không chỉ cải thiện thành tích, Carrick còn giúp Manchester United giành vé dự Champions League sau 3 năm chờ đợi. Đây là bước tiến lớn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng từng trải qua giai đoạn bất ổn trước đó.

Dù vậy, ban lãnh đạo ''Quỷ đỏ'' vẫn giữ sự thận trọng. CLB được cho là sẽ tiếp xúc với nhiều ứng viên khác trong một quy trình tuyển chọn toàn diện. Điều này cho thấy họ không muốn đưa ra quyết định vội vàng, dù Carrick đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm mạnh lớn nhất của Carrick lúc này nằm ở sự tin tưởng từ phòng thay đồ. Trong bóng đá hiện đại, việc một HLV nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ chủ chốt thường mang tính quyết định. Nó không chỉ giúp duy trì sự ổn định, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Carrick có đủ cơ sở để biến vị thế “tạm quyền” thành một bản hợp đồng chính thức. Với những gì đã thể hiện, ông không còn là phương án chữa cháy, mà đang dần trở thành lựa chọn hợp lý nhất cho tương lai Manchester United.

Carrick xứng đáng cho vị trí HLV trưởng Manchester United Tối 3/5, Manchester United xuất sắc đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 35 Premier League qua đó chính thức có mặt tại Champions League 2026/27.