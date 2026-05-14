Inter Milan tái lập cú đúp lịch sử

Inter Milan đánh bại Lazio 2-0 ở chung kết Coppa Italy để hoàn tất cú đúp quốc nội lần đầu tiên kể từ mùa giải huy hoàng 2009/10.

Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Italy bằng chức vô địch Coppa Italy sau chiến thắng thuyết phục trước Lazio trên sân Olimpico rạng sáng 14/5. Trước đó, đội bóng áo xanh-đen sớm đăng quang Serie A trước ba vòng đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ thời Jose Mourinho năm 2010, Inter mới lại giành cú đúp quốc nội trong cùng một mùa giải. Khi ấy, đội bóng thành Milan còn hoàn tất cú ăn ba lịch sử với danh hiệu Champions League.

Lazio là đội nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng chính những sai lầm cá nhân khiến họ sụp đổ. Phút 14, Federico Dimarco thực hiện quả phạt góc khó chịu từ cánh phải và Adam Marusic trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà, biếu không bàn mở tỷ số cho Inter.

Sau bàn thua, Lazio cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trước hàng thủ chắc chắn của Inter. Trong khi đó, đại diện thành Milan chơi đầy lạnh lùng ở các tình huống chuyển trạng thái.

Bước ngoặt quyết định đến ở hiệp hai khi Nuno Tavares để mất bóng ngay trước vùng cấm. Denzel Dumfries lập tức cướp được bóng rồi căng ngang thuận lợi cho đội trưởng Lautaro Martinez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai liên tiếp Inter đánh bại Lazio chỉ trong ít ngày. Trước đó, thầy trò Simone Inzaghi từng thắng 3-0 tại Serie A như màn chạy đà hoàn hảo cho trận chung kết Coppa Italy.

Với cú đúp quốc nội mùa này, Inter cho thấy họ đang bước vào chu kỳ thống trị mới của bóng đá Italy.