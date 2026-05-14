Cuộc chia tay của Lukaku và Napoli

Romelu Lukaku nhiều khả năng chia tay Napoli vào mùa hè sau mùa giải gần như bị xóa sổ bởi chấn thương kéo dài.

Lukaku không còn chỗ đứng tại Napoli.

Romelu Lukaku vừa rời Italy để trở về Bỉ tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương, động thái được xem như dấu chấm hết cho quãng thời gian đầy biến động của anh tại Napoli.

Theo La Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo đội bóng Italy đã đồng ý để tiền đạo người Bỉ tập hồi phục tại trung tâm kỹ thuật của tuyển Bỉ nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026.

Khác với lần tự ý rời CLB hồi tháng 3 khiến nội bộ căng thẳng, chuyến đi lần này được Napoli chấp thuận hoàn toàn. Hai bên hiện duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp trong lúc chờ giải pháp cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng hè.

Napoli hiểu Lukaku vẫn là tài sản có giá trị lớn về mặt kinh tế. Đội bóng miền Nam Italy không muốn chịu khoản lỗ nặng sau khi đầu tư lớn cho chân sút sinh năm 1993. Vì vậy, việc để anh hồi phục trong môi trường quen thuộc cũng được xem là cách bảo toàn giá trị chuyển nhượng.

Một số CLB tại Saudi Pro League và giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang theo dõi sát tình hình của Lukaku. Napoli kỳ vọng sẽ tìm được đối tác chấp nhận mức lương rất cao của cựu tiền đạo Chelsea và Inter Milan.

Dù tương lai u ám, Lukaku vẫn từng có quãng thời gian đáng nhớ tại sân Diego Armando Maradona. Mùa 2024/25, anh ghi 14 bàn trong mùa giải giúp Napoli giành Scudetto và trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ ở mùa 2025/26. Chấn thương nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 8 năm ngoái khiến Lukaku gần như biến mất cả mùa. Anh mới chỉ chơi 64 phút cho Napoli trên mọi đấu trường, với dấu ấn duy nhất là bàn thắng muộn vào lưới Verona.

