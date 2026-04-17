Lukaku bị rao bán với giá khó tin

Tiền đạo Romelu Lukaku nhiều khả năng chia tay Napoli ở kỳ chuyển nhượng hè tới.

Theo truyền thông Italy, Napoli đưa ra quyết định cứng rắn sau hàng loạt vấn đề liên quan đến phong độ và thái độ của chân sút người Bỉ. Đáng chú ý, Lukaku sẽ không ra sân thêm bất kỳ trận nào từ nay đến hết mùa giải dưới thời HLV Antonio Conte.

Theo La Repubblica, Napoli sẵn sàng để Lukaku ra đi với mức giá chỉ khoảng 10 triệu euro, con số thấp hơn rất nhiều so với khoản đầu tư ban đầu. Hồi tháng 8/2024, cựu sao MU gia nhập CLB Italy với mức phí 30 triệu euro.

Mùa giải trước, Lukaku đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành Scudetto của Napoli với 14 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 36 trận tại Serie A. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút nghiêm trọng ở mùa giải năm nay. Những chấn thương cơ liên tiếp khiến tiền đạo sinh năm 1993 phải nghỉ thi đấu tới 176 ngày và bỏ lỡ 31 trận. Anh chỉ ra sân 7 lần với tổng cộng 64 phút và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Căng thẳng giữa Lukaku và Napoli lên đến đỉnh điểm trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây. Dù được triệu tập lên Bỉ, anh không di chuyển sang Mỹ như kế hoạch với lý do cần cải thiện thể trạng. Khi Napoli yêu cầu trở lại Italy, Lukaku được cho là tự ý ở lại Bỉ để điều trị chấn thương và tự tập luyện, khiến ban lãnh đạo không hài lòng.

Với những diễn biến hiện tại, tương lai của Lukaku tại Napoli xem như đã chấm hết. Anh buộc phải tìm kiếm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp ở tuổi 32.

