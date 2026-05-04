Yếu tố quyết định cuộc đua vô địch Premier League

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng Arsenal phải ghi thật nhiều bàn thắng để đua hiệu số với Man City trong cuộc vô địch Premier League mùa này.

Hiện tại, “Pháo thủ” dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham hôm 2/5. Dù nắm lợi thế lớn, thầy trò HLV Mikel Arteta chưa thể yên tâm, bởi Man City còn trong tay hai trận chưa đấu và hoàn toàn có thể vượt lên nếu toàn thắng.

Ở vòng đấu tới, Man City sẽ chạm trán Everton, trong trận đấu được đánh giá là cơ hội để đoàn quân của Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách. Không chỉ điểm số, hiệu số bàn thắng bại cũng có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua vô địch năm nay.

Trong khi đó, Arsenal chỉ còn lại 3 trận đấu, lần lượt gặp Burnley, Crystal Palace và chuyến làm khách trước West Ham. Theo Neville, chính trận đấu tại London Stadium sẽ là thử thách lớn nhất.

“Arsenal đã chơi tốt, nhưng họ có thể ghi thêm vài bàn nữa. Arteta chắc chắn sẽ yêu cầu các cầu thủ phải tận dụng cơ hội tốt hơn, chơi sắc bén và quyết đoán hơn", cựu hậu vệ MU cho biết.

Neville cũng nhấn mạnh Arsenal không được phép chơi an toàn trong giai đoạn này: “Họ cần tiếp tục tấn công và duy trì áp lực. Tôi nghĩ Man City sẽ thắng Everton, và nếu họ đánh rơi điểm thì đó sẽ là điều rất bất ngờ. Nhưng với Arsenal, trận gặp West Ham trên sân khách là trận đấu đáng lo nhất. West Ham đang chiến đấu để trụ hạng và họ sẽ làm tất cả để giành điểm".

Cùng quan điểm, cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng cuộc đua vô địch có thể được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng bại nếu Man City duy trì phong độ.

Carragher nhận định: “Arsenal không có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức hay căng thẳng như thời gian gần đây, nhưng một phần cũng là do Fulham chơi không tốt. Chúng ta sẽ phải chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào, nhưng rõ ràng điều này đã tạo thêm áp lực lên Man City, đội sẽ có trận đấu khó khăn với Everton".

Với lịch thi đấu còn lại đầy thử thách, Arsenal sẽ cần duy trì sự ổn định và bản lĩnh nếu muốn bảo vệ ngôi đầu trước sức ép lớn từ Man City.

