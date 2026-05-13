Gordon đạt thỏa thuận với Bayern Munich

Anthony Gordon được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Bayern Munich, mở ra khả năng hoàn tất một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Gordon có thể rời Newcastle hè này.

Theo truyền thông Anh, Bayern xem ngôi sao của Newcastle United là mục tiêu hàng đầu sau khi sớm giành chức vô địch Bundesliga. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức vẫn phải vượt qua rào cản lớn về mức giá chuyển nhượng. Newcastle yêu cầu ít nhất 75 triệu bảng cho thương vụ này.

Gordon trải qua mùa giải 2025/26 ấn tượng trong màu áo Newcastle với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tốc độ, khả năng tạo đột biến cùng sự linh hoạt trên hàng công giúp cầu thủ người Anh lọt vào tầm ngắm của nhiều "ông lớn" châu Âu.

Ngoài Bayern Munich, Arsenal cũng được cho là quan tâm tới Gordon, trong khi Liverpool vẫn theo dõi sát sao cầu thủ trưởng thành từ vùng Merseyside. Dù vậy, đội chủ sân Anfield hiện chưa có kế hoạch tham gia đàm phán.

Về phía Bayern, ban lãnh đạo CLB Đức tin rằng Gordon phù hợp với kế hoạch trẻ hóa và gia tăng tốc độ cho hàng công trong giai đoạn mới. Cầu thủ 25 tuổi hiện vẫn còn hợp đồng với Newcastle tới năm 2030.

Trong bối cảnh Newcastle trải qua mùa giải thất vọng, tương lai của Gordon nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay. Không chỉ Gordon, cả Sandro Tonali, Yoane Wissa hay Tino Livramento cũng có thể rời sân St James' Park.

