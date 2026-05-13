Carragher đã sai về Casemiro

Tiền vệ Casemiro chỉ trích cựu danh thủ Jamie Carragher vì những phát biểu mà anh cho là “thiếu tôn trọng” trong giai đoạn khó khăn của mình tại MU.

Casemiro đáp trả Carragher. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube của Rio Ferdinand, Casemiro được hỏi về phát biểu gây tranh cãi của Carragher sau thất bại 0-4 của MU trước Crystal Palace ở mùa giải 2023/24. Khi đó, cựu hậu vệ Liverpool cho rằng Casemiro nên rời bóng đá đỉnh cao để chuyển sang MLS hoặc Saudi Arabia thi đấu.

Carragher từng nhận định: “Hãy rời bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn. Bóng đá đỉnh cao đã rời xa Casemiro”. Bình luận này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi bởi thời điểm ấy, tiền vệ người Brazil đang trải qua mùa giải đầy khó khăn vì chấn thương và phong độ sa sút.

Đáp lại, Casemiro khẳng định anh tôn trọng quyền đưa ra ý kiến của Carragher nhưng không chấp nhận cách phát biểu mang tính xúc phạm. “Đó là quan điểm của anh ấy. Tôi tôn trọng, nhưng tôi không thích vì điều đó thiếu tôn trọng với tôi”, tiền vệ 34 tuổi chia sẻ.

Casemiro tỏa sáng ở mùa cuối tại MU. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao từng khoác áo Real Madrid cũng nhấn mạnh rằng đã chứng minh giá trị của mình ở mùa giải năm nay khi đóng góp đáng kể vào thành tích giành vé dự Champions League của MU. Casemiro cho biết việc rời CLB vào lúc này là quyết định hợp lý, bởi anh muốn ra đi khi vẫn còn được người hâm mộ nhớ đến và đánh giá cao.

“Ở Madrid cũng vậy, mọi người nhớ tôi rất nhiều sau khi tôi ra đi. Bây giờ điều tương tự đang xảy ra ở Manchester. Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh và mọi người cũng quên rất nhanh”, Casemiro nói.

Tiền vệ người Brazil thừa nhận thời gian khó khăn nhất tại MU đến ở mùa giải thứ hai, khi anh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương và nhiều lần bị kéo xuống chơi ở vị trí trung vệ trái sở trường. Theo Casemiro, anh luôn đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân, dù phải hứng chịu nhiều chỉ trích.

Trước khi chia tay Old Trafford, Casemiro đã kịp giành FA Cup và Carabao Cup cùng MU. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh còn sở hữu 5 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, bên cạnh hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác ở Tây Ban Nha và châu Âu.

