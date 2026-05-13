Southampton nguy cơ bị tước cơ hội thăng hạng Premier League

Southampton có thể không được dự chung kết play-off thăng hạng Premier League sau khi bị cáo buộc theo dõi trái phép buổi tập kín của Middlesbrough.

Rạng sáng 13/5, đội chủ sân St Mary's giành vé vào chung kết sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Middlesbrough ở lượt về bán kết play-off. Tuy nhiên, cơ hội trở lại Premier League của Southampton có thể đổ sụp bởi bê bối do thám gây chấn động bóng đá Anh.

Theo truyền thông Anh, một người được cho là thành viên bộ phận phân tích của Southampton bị phát hiện nấp trong bụi cây gần sân tập của Middlesbrough để quay lén buổi tập trước bán kết lượt đi vào tuần trước. Khi bị nhân viên an ninh phát hiện và tiếp cận, người này từ chối tiết lộ danh tính, đồng thời xóa toàn bộ hình ảnh và video trước khi rời đi.

Nguồn tin còn cho biết người đàn ông này chạy sang khách sạn gần đó, thuộc sở hữu của chủ tịch Middlesbrough Steve Gibson, để thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Sau vụ việc, English Football League (cơ quan quản lý các giải chuyên nghiệp hạng dưới) buộc tội Southampton vi phạm 2 điều lệ nghiêm trọng. Trong đó có quy định yêu cầu các CLB hành xử với thiện chí tối đa và điều luật cấm theo dõi hoặc cố gắng theo dõi buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu giữa hai đội.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng theo The Times, Southampton có thể phải nhận án phạt chuyên môn thay vì chỉ bị phạt tiền nếu bị kết luận có tội. Kịch bản nặng nhất là bị loại khỏi trận chung kết play-off với Hull City vào ngày 23/5 tại Wembley.

Điều đó đồng nghĩa Middlesbrough hoàn toàn có thể được trao cơ hội thay thế Southampton trong trận đấu quyết định suất thăng hạng Premier League. HLV Kim Hellberg của Middlesbrough cho biết đội bóng vẫn duy trì tập luyện cho tới khi có phán quyết cuối cùng.