Đội đầu tiên vào chung kết play-off thăng hạng Premier League

Rạng sáng 12/5, Hull City chỉ cách Premier League đúng một trận đấu sau khi đánh bại Millwall 2-0 ngay tại The Den để giành vé vào chung kết play-off Championship.

2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị giúp Hull City giành tấm vé tới Wembley.

Sau trận lượt đi hòa 0-0 trên sân MKM, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng ở London. Millwall tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp một nhưng không tận dụng thành công. Thierno Ballo khiến khung thành Hull chao đảo với cú móc bóng cận thành, song Kyle Joseph kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ở chiều ngược lại, Hull City chủ động khai thác các pha bóng ở 2 biên. Ryan Giles có đường tạt chuẩn xác để Oli McBurnie đánh đầu nguy hiểm, nhưng thủ môn Anthony Patterson xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Kyle Joseph chấn thương phải rời sân. Người vào thay anh là Mohamed Belloumi và chính cầu thủ người Algeria tạo nên khác biệt.

Phút 63, tận dụng khoảnh khắc hàng thủ Millwall mất tập trung, Belloumi thoải mái xử lý rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho Hull City. Bàn thắng khiến sân The Den chết lặng, còn Millwall buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ.

HLV Alex Neil tung thêm tiền đạo Mihailo Ivanovic nhằm tăng sức ép, nhưng sự mạo hiểm ấy lại khiến đội chủ nhà lộ nhiều khoảng trống phía sau. Khi Millwall còn chưa kịp tìm đường trở lại, Hull tung đòn kết liễu.

Phút 79, Joe Gelhardt vừa vào sân chưa đầy một phút đã bứt tốc trong pha phản công nhanh trước khi dứt điểm chìm, bóng lọt qua tay Patterson đi vào lưới, chính thức dập tắt hy vọng của Millwall.

Chiến thắng 2-0 giúp Hull City trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết play-off Championship tại Wembley. Thầy trò Sergej Jakirovic giờ chỉ còn cách tấm vé trở lại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2017 đúng 90 phút.

Đối thủ của Hull City sẽ là Middlesbrough hoặc Southampton. Ở lượt đi, 2 đội cũng hòa nhau 0-0.