Tottenham tiếp tục run rẩy trong cuộc chiến trụ hạng

Rạng sáng 12/5, Tottenham chưa thể tự cứu mình khi bị Leeds cầm hòa 1-1 đầy cay đắng trên sân nhà ở vòng 36 Premier League.

Kết quả khiến "Gà trống" tiếp tục sống trong lo âu dù khoảng cách với nhóm xuống hạng tạm thời được nới rộng. Spurs đứng thứ 17 với 38 điểm và hơn West Ham 2 điểm, song rõ ràng chưa thể yên tâm. Hai trận cuối gặp Chelsea và Everton sẽ quyết định liệu họ có tránh được thảm họa xuống hạng đầu tiên kể từ năm 1977 hay không.

Sau thất bại của West Ham trước Arsenal một ngày trước đó, Tottenham bước vào trận đấu với cơ hội lớn để tạo lợi thế an toàn. Chỉ cần chiến thắng, thầy trò Roberto De Zerbi sẽ hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Tuy nhiên, sức ép tâm lý một lần nữa khiến Spurs đánh rơi thời cơ.

Đội chủ sân Tottenham Hotspur nhập cuộc đầy căng cứng. Những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ khiến họ suýt trả giá ngay trong hiệp một. Antonin Kinsky phải nhiều lần cứu thua, nổi bật là pha phản xạ xuất thần trước cú dứt điểm của Sean Longstaff ở thời gian bù giờ.

Dù vậy, Tottenham vẫn có khoảnh khắc bùng nổ nhờ Mathys Tel. Đầu hiệp hai, tài năng trẻ người Pháp khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số, làm bùng nổ khán đài Bắc London. Bàn thắng tưởng như sẽ mở ra chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Spurs.

Nhưng cũng chính Tel trở thành người khiến đội nhà đánh mất lợi thế. Phút 74, trong nỗ lực phá bóng kiểu xe đạp chổng ngược, anh vô tình đá trúng Ethan Ampadu trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jarred Gillett cho Leeds hưởng phạt đền và Dominic Calvert-Lewin không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số 1-1.

Những phút cuối, Tottenham chơi đầy hoảng loạn. Leeds thậm chí còn ở gần chiến thắng hơn nếu Kinsky không cứu thua xuất sắc. Spurs cũng đòi phạt đền khi James Maddison ngã trong vùng cấm, nhưng VAR từ chối.

