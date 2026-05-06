Điên rồ Tottenham

Tottenham lập kỷ lục phụ thuộc vào điểm số giành được trên sân khách nhiều chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Trong bối cảnh trải qua mùa giải 2025/26 đầy thất vọng, Tottenham lại sở hữu thống kê kỳ lạ bậc nhất lịch sử Premier League. Họ phụ thuộc vào điểm số sân khách nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào từng tham dự giải đấu. Câu hỏi đặt ra là liệu "công thức lạ" này có đủ giúp Spurs trụ hạng?

Tính đến thời điểm hiện tại, Tottenham giành 26 điểm trên sân khách, thành tích chỉ kém hai ứng viên vô địch là Arsenal và Man City (cùng 32 điểm). Nếu chỉ xét các trận thi đấu xa nhà, Spurs đứng thứ 3 toàn giải. Một nghịch lý khó tin với đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Tottenham chơi nhiều hơn một trận sân khách so với phần lớn đối thủ và nếu tính trung bình điểm/trận, họ xếp thứ 6. Quan trọng hơn, phong độ sân nhà của Spurs là thảm họa thật sự với 11 điểm sau 17 trận. Họ chỉ thắng 2 trận tại tổ ấm và đang trải qua chuỗi 9 trận không thắng trên sân nhà.

Điều đó đồng nghĩa 70,3% tổng số điểm của Tottenham mùa này đến từ sân khách, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Premier League. Nhưng lịch sử cũng không ủng hộ "Gà trống". Những đội phụ thuộc quá nhiều vào điểm số sân khách thường không thể trụ hạng hoặc sa sút mạnh ở mùa sau.

Trong 3 vòng cuối, Spurs còn 2 trận sân nhà gặp Leeds và Everton, xen giữa là chuyến làm khách khó lường tại Stamford Bridge của Chelsea. Muốn trụ lại Premier League, họ gần như buộc phải cải thiện thành tích tại nơi đáng lẽ phải là pháo đài.

Dù vậy, hy vọng vẫn còn với Spurs. Theo Opta, mốc 40 điểm có thể đủ để trụ hạng và Tottenham hiện có 37 điểm. Chỉ cần thêm một chiến thắng, Spurs hoàn toàn có thể tạo nên câu chuyện sinh tồn khó tin.

Nhưng về lâu dài, nếu không cải thiện điểm yếu sân nhà, Tottenham sẽ tiếp tục đối mặt với vòng xoáy bất ổn. Ở đó, mọi nỗ lực sân khách chỉ mang tính tạm thời, không phải nền tảng bền vững.

Hôm 4/5, Tottenham đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 trên sân khách ở vòng 35 Premier League. Chiến thắng giúp Spurs thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Họ vượt qua West Ham với 2 điểm nhiều hơn và tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng