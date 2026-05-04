Nghẹt thở cuộc đua trụ hạng Premier League

Cả Tottenham, Nottingham Forest và West Ham đều phải nỗ lực tích lũy từng điểm số để tránh tấm vé cuối cùng xuống chơi tại Championship mùa tới.

Tottenham chơi khởi sắc ở giai đoạn quan trọng. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 2-1 trên sân của Aston Villa ở vòng 35 Premier League rạng sáng 4/5 mang ý nghĩa quan trọng với Tottenham trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Spurs giành hai chiến thắng liên tiếp, một cú hích tinh thần lớn trong giai đoạn quyết định.

Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn rất khốc liệt khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều còn cơ hội. Nottingham Forest, đội đang có 39 điểm, được đánh giá phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn nhất. Sau chuyến làm khách trước Chelsea, họ sẽ lần lượt chạm trán Newcastle và Manchester United, trước khi khép lại mùa giải bằng trận gặp Bournemouth.

Trong khi đó, West Ham cần nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Brentford. “The Hammers” sẽ lần lượt đối đầu Arsenal, Newcastle và Leeds ở những vòng đấu cuối.

HLV Roberto De Zerbi giúp vực dậy Tottenham. Ảnh: Reuters.

Về phần mình, Tottenham, hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, có lịch thi đấu được xem là “dễ thở” hơn khi tiếp Leeds trên sân nhà, làm khách trước Chelsea và chạm trán Everton ở vòng đấu cuối cùng.

Dù vậy, yếu tố điểm số đang khiến cuộc đua năm nay trở nên khó lường. Trong 9 mùa giải gần nhất, mốc 36 điểm thường đủ để trụ hạng. Tính từ mùa 1995/96, đội xếp thứ 17 trung bình cần khoảng 35,5 điểm để ở lại Premier League. Tuy nhiên, kịch bản đó khó lặp lại khi hiện tại West Ham đã có 36 điểm, Tottenham đạt 37 điểm và Forest có 39 điểm.

Thống kê cho thấy mốc 38 điểm mang lại 80% cơ hội trụ hạng cho các CLB, 40 điểm tương đương 90% và từ mốc 43 điểm gần như chắc chắn an toàn. Lịch sử cũng ghi nhận trường hợp đặc biệt của chính West Ham khi họ xuống hạng mùa 2002/03 dù giành tới 42 điểm.

Theo Opta, West Ham hiện là ứng viên xuống hạng hàng đầu với xác suất 75,1%. Tottenham xếp sau với 22,5%, trong khi khả năng của Nottingham Forest chỉ là 2,3%.

Những con số này cho thấy cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ, và mọi sai lầm ở 3 vòng đấu cuối đều có thể khiến các CLB phải trả giá đắt.

