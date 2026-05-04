Không nhận ra nhà đương kim vô địch Europa League

Sau khi vô địch Europa League cùng Tottenham, Alfie Whiteman bất ngờ giải nghệ ở tuổi 27 để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy khác biệt.

Whiteman mới cùng Spurs vô địch Europa League mùa trước.

Alfie Whiteman tạo nên một trong những ngã rẽ đặc biệt hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Từng là thành viên của Tottenham suốt 17 năm, thủ môn này quyết định giải nghệ ở tuổi 27 để theo đuổi một cuộc sống hoàn toàn khác.

Gia nhập học viện Spurs năm 10 tuổi, Whiteman dành trọn sự nghiệp tại Bắc London nhưng cơ hội thi đấu rất hạn chế. Anh chỉ có một lần ra sân, khi vào thay Joe Hart ở vòng bảng UEFA Europa League mùa 2020/21. Dù vậy, Whiteman vẫn là thành viên đội một dưới thời nhiều HLV danh tiếng như Jose Mourinho, Antonio Conte hay Ange Postecoglou.

Mùa trước, Whiteman được đăng ký trong danh sách dự Europa League với tư cách cầu thủ đào tạo tại CLB và thậm chí nhận huy chương vô địch dù không thi đấu phút nào. Sau khi hết hợp đồng vào tháng 6, anh từ chối một số lời mời tại Championship và quyết định treo găng không lâu sau sinh nhật tuổi 27.

Rời xa sân cỏ, Whiteman bước vào thế giới sáng tạo. Từ nhiếp ảnh, âm nhạc đến điện ảnh, cựu thủ môn này nhanh chóng khẳng định dấu ấn cá nhân. Anh hiện làm đạo diễn và nhiếp ảnh gia cho công ty sản xuất Somesuch, đồng thời theo học diễn xuất.

Whiteman có hơn 8.000 người theo dõi trên trang web đánh giá phim Letterboxd.

Không dừng lại ở đó, Whiteman còn là DJ thường trú trên nền tảng NTS Radio, một kênh phát sóng toàn cầu. Triển lãm nghệ thuật đầu tay mang tên "A Loan" của anh cũng được trưng bày tại sân vận động Tottenham Hotspur, tái hiện những lát cắt đời sống cầu thủ chuyên nghiệp qua góc nhìn đầy cá tính.

"Tôi luôn cảm thấy mình khác biệt", Whiteman chia sẻ. "Bóng đá là một thế giới khép kín, và tôi nhận ra cuộc sống còn nhiều điều hơn thế".

Từ một cầu thủ âm thầm đến nghệ sĩ đa lĩnh vực, hành trình của Whiteman phản ánh việc bản thân dám rẽ hướng để tìm thấy chính mình bên ngoài sân cỏ.