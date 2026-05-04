Mbappe quá mê bạn gái, xa cách với Real Madrid

Những ngày gần đây, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid khi chuyến nghỉ dưỡng của anh bị cho là tạo ra khoảng cách với phòng thay đồ đội bóng.

Mbappe đang trong mối quan hệ yêu đương với Exposito.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, dù được CLB cho phép, chuyến đi tới Cagliari (Italy) cùng bạn gái Ester Exposito của Mbappe vẫn gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp trở lại Madrid chỉ 12 phút trước khi trận đấu giữa Real và Espanyol thuộc vòng 34 La Liga khởi tranh vào rạng sáng 4/5.

Trước đó, Mbappe dính chấn thương gân kheo trong trận hòa với Real Betis và được bộ phận y tế cho phép nghỉ ngơi. HLV Alvaro Arbeloa cũng khẳng định cầu thủ có quyền tự do trong thời gian hồi phục. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thời điểm và mức độ phô bày của chuyến đi.

Trong bối cảnh Real Madrid hụt hơi trong cuộc đua La Liga, kém Barcelona tới 11 điểm và đối diện nguy cơ trắng tay, hành động của Mbappe bị đánh giá là thiếu tinh tế. Tờ AS cho biết sự xuất hiện dày đặc của anh trên mạng xã hội trong kỳ nghỉ gây "khó hiểu và không thoải mái" trong nội bộ đội bóng.

Mbappe đắm chìm bên bạn gái trong bối cảnh Real Madrid nguy cơ trắng tay.

Một số ý kiến cho rằng Mbappe lẽ ra nên giữ hình ảnh kín đáo hơn trong giai đoạn nhạy cảm. Việc anh tận hưởng kỳ nghỉ trong khi các đồng đội tập trung thi đấu được cho là tạo ra sự xa cách nhất định trong phòng thay đồ.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Vinicius. Sau trận, Jude Bellingham đăng tải hình ảnh toàn đội lên mạng xã hội, động thái được nhiều người xem như lời khẳng định tinh thần tập thể.

Hiện Real Madrid còn 4 trận và sẽ đối đầu Barcelona tại Camp Nou vào ngày 11/5, trận đấu có thể định đoạt hoàn toàn cục diện mùa giải. Trong bối cảnh đó, mọi hành động của Mbappe càng bị soi xét kỹ lưỡng, khi áp lực tại Bernabeu đang lên đến đỉnh điểm.

Cùng thời điểm, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Mbappe được cho là bất mãn với nhiều vấn đề nội bộ tại Real Madrid, khiến tập thể có mùa giải 2025/26 thất vọng. Tiền đạo 27 tuổi nghi ngờ năng lực của HLV Alvaro Arbeloa.

Mbappe ghi 41 bàn mùa này cho "Los Blancos", con số đủ nói lên sức ảnh hưởng của chân sút người Pháp trong một tập thể đang bất ổn. Nhưng tính cách có phần đặc biệt của nhà vô địch World Cup 2018 là thứ khiến anh chịu sự chỉ trích của dư luận.

