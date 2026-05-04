Casemiro tỏa sáng khiến MU khó xử

Tiền vệ Casemiro càng chơi hay, MU càng chịu áp lực trong việc tìm kiếm phương án thay tuyển thủ Brazil ở mùa giải 2026/27.

Casemiro có vai trò quan trọng tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, Casemiro sẽ rời Old Trafford khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa 2025/26, với điểm đến tiềm năng là giải MLS. Hai CLB Inter Miami và LA Galaxy đều bày tỏ sự quan tâm tới cựu sao Real Madrid.

Tuy nhiên, với màn trình diễn chói sáng gần đây tại Premier League, Casemiro khiến ban lãnh đạo Manchester United phải đắn đo trong việc tìm người thay thế. Kinh nghiệm, khả năng đánh chặn và vai trò thủ lĩnh của anh vẫn mang giá trị lớn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định nơi tuyến giữa.

Sự ra đi của Casemiro, cùng khả năng chia tay Manuel Ugarte, sẽ để lại khoảng trống đáng kể ở khu trung tuyến. Đội chủ sân Old Trafford muốn bổ sung ít nhất hai nhân tố nhằm hỗ trợ Kobbie Mainoo, qua đó chia tải cho lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt khi “Quỷ đỏ” chuẩn bị trở lại Champions League.

Những mục tiêu đáng chú ý gồm Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Adam Wharton của Crystal Palace hay Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đáng chú ý, Anderson cũng đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City.

Ngoài ra, Sandro Tonali của Newcastle cũng phù hợp với tiêu chí tuyển dụng, dù thương vụ này được đánh giá khó xảy ra. Tiền vệ người Italy được cho là ưu tiên trở lại quê nhà nếu rời Newcastle.

Mới nhất, theo The Telegraph, MU đưa vào tầm ngắm Mateus Fernandes của West Ham. Trong trường hợp đội bóng thành London xuống hạng, MU sẽ có thêm lợi thế trong quá trình đàm phán.

Dù bất kỳ gương mặt nào cập bến Old Trafford, tân binh đó chắc chắn sẽ chịu áp lực lớn trong việc thay thế vai trò mà Casemiro để lại.

