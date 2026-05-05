Mức giá gây choáng của Gordon

  • Thứ ba, 5/5/2026 18:00 (GMT+7)
Bayern Munich được cho là không sẵn sàng đáp ứng mức phí 90 triệu euro mà Newcastle United yêu cầu dành cho Anthony Gordon.

Bayern Munich đẩy mạnh kế hoạch cải tổ hàng công cho mùa giải mới và Anthony Gordon của Newcastle United được xác định là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ đang rơi vào bế tắc khi đại diện Bundesliga thẳng thừng từ chối đáp ứng mức định giá khổng lồ mà đối tác từ Ngoại hạng Anh đưa ra.

"Chích chòe" yêu cầu con số lên tới 90 triệu euro cho ngôi sao chạy cánh người Anh. Đây là mức giá phản ánh tầm quan trọng của chân chạy cánh sinh năm 2001 trong sơ đồ chiến thuật của HLV Eddie Howe.

Dù vậy, theo Goal, phía Bayern Munich cho rằng đây là đòi hỏi thiếu thực tế. Dù đánh giá cao tiềm năng của Gordon, đội bóng xứ Bavaria không sẵn sàng phá vỡ cấu trúc tài chính để chi ra số tiền quá lớn.

Trong khi Newcastle kiên quyết giữ giá để bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình, Bayern lại tìm kiếm những phương án đàm phán linh hoạt hơn. Ban lãnh đạo "Hùm xám" bắt đầu liên lạc với người đại diện của Gordon để thảo luận các điều khoản cá nhân, hy vọng sức hút từ sân Allianz Arena và cơ hội chinh phục danh hiệu sẽ giúp thầy trò Vincent Kompany có thêm lợi thế để gây sức ép lên Newcastle.

Gordon được biết đến với khả năng đi bóng lắt léo và hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Đối với Bayern Munich, anh có thể là mảnh ghép lý tưởng để mang lại sự đột biến cho hành lang.

Tuy nhiên, triết lý chuyển nhượng của đội bóng Đức nổi tiếng với sự kỷ luật và tính toán kỹ lưỡng. Nếu Newcastle không có động thái giảm giá, Bayern sẵn sàng rút lui để chuyển hướng sang những mục tiêu khả thi hơn.

Chelsea chìm trong thất vọng

Bàn thắng sớm của Anthony Gordon khiến Chelsea trắng tay trên sân nhà, dù đội bóng London tạo ra nhiều sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.

05:33 15/3/2026

Gordon có nguy cơ lặp lại sai lầm của Rashford

Cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Anthony Gordon đang có dấu hiệu "đi vào vết xe đổ" của Marcus Rashford khi bắt đầu tin vào sự nổi tiếng của chính mình.

13:21 9/3/2026

Gordon có giá gần trăm triệu bảng

Anthony Gordon được định giá tới 95 triệu bảng, trong bối cảnh Liverpool được cho là muốn có chữ ký của ngôi sao Newcastle.

07:07 20/2/2026

