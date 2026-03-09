Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gordon có nguy cơ lặp lại sai lầm của Rashford

  • Thứ hai, 9/3/2026 13:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Anthony Gordon đang có dấu hiệu "đi vào vết xe đổ" của Marcus Rashford khi bắt đầu tin vào sự nổi tiếng của chính mình.

Gordon và Rashford đều nhận được sự chú ý từ rất sớm.

Cựu tiền đạo Troy Deeney vừa đưa ra lời cảnh báo đáng chú ý dành cho Anthony Gordon, khi cho rằng cầu thủ của Newcastle United đang có nguy cơ lặp lại những sai lầm từng xảy ra với Marcus Rashford. Trong bài viết trên The Sun, Deeney nhắc lại câu chuyện của Rashford như một bài học điển hình về áp lực và sự nổi tiếng trong bóng đá đỉnh cao.

Tiền đạo người Anh hiện khoác áo FC Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United và thể hiện phong độ tích cực. Dưới thời HLV Hansi Flick, Rashford ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo sau 36 trận.

Deeney thừa nhận ông từng là một trong những người chỉ trích Rashford mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Watford cho rằng quãng thời gian tại Barcelona đang giúp Rashford trưởng thành hơn.

Từ câu chuyện của Rashford, Deeney chuyển sang nói về Anthony Gordon. Theo ông, cầu thủ chạy cánh của Newcastle đang bắt đầu tin quá nhiều vào những lời ca ngợi xung quanh mình.

"Tôi bắt đầu lo rằng Gordon đang rơi vào cái bẫy giống Rashford trước đây", Deeney viết "Có vẻ như cậu ấy tin rằng mình có thể lớn hơn Newcastle và xứng đáng chuyển đến những đội như Arsenal hay Liverpool".

Deeney cũng cho rằng các con số thống kê phần nào khiến màn trình diễn của Gordon trông ấn tượng hơn thực tế. Tiền đạo 23 tuổi ghi 10 bàn tại Champions League mùa này, nhưng bốn trong số đó đến trong các trận gặp Qarabag FK.

Theo Deeney, nếu chỉ dựa vào thống kê, Gordon có thể được ưu tiên ở cánh trái của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, khi xét đến thái độ và cách thể hiện trên sân, ông cho rằng Rashford mới là lựa chọn đáng tin cậy.

Lời cảnh báo của Deeney cho thấy con đường của những cầu thủ trẻ tại Premier League luôn đi kèm áp lực lớn. Với Gordon, thách thức lúc này không chỉ là phong độ, mà còn là cách kiểm soát kỳ vọng và sự nổi tiếng đang đến quá nhanh.

Gordon có giá gần trăm triệu bảng

Anthony Gordon được định giá tới 95 triệu bảng, trong bối cảnh Liverpool được cho là muốn có chữ ký của ngôi sao Newcastle.

07:07 20/2/2026

Kỷ lục 'điên rồ' ở Champions League được tái hiện

Tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle có mùa Champions League chói sáng khi ghi 4 bàn vào lưới Qarabag ở vòng play-off rạng sáng 19/2.

05:36 19/2/2026

Cầu thủ nhanh nhất Champions League là ai?

Anthony Gordon dẫn đầu danh sách cầu thủ đạt tốc độ cao nhất Champions League mùa này với 37,92 km/h, trong khi Micky van de Ven không còn là trung vệ nhanh nhất giải.

19:00 18/2/2026

Đào Trần

