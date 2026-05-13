Pep nhắc nhở Premier League

Pep Guardiola kêu gọi Premier League không can thiệp vào quyết định nhân sự của các CLB giữa lúc cuộc đua vô địch với Arsenal bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

HLV của Man City có lời nhắc nhở tới ban tổ chức Ngoại Hạng Anh.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Crystal Palace hôm 13/5, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Hãy để các HLV làm những gì họ cho là cần thiết. Ban tổ chức Premier League càng ít can thiệp vào các quyết định chuyên môn thì càng tốt cho tất cả”.

Phát biểu của Pep xuất hiện trong bối cảnh HLV Oliver Glasner úp mở khả năng xoay tua đội hình Crystal Palace ở vòng cuối Premier League. Đội bóng thành London sẽ tiếp đón Arsenal tại Selhurst Park chỉ ba ngày trước trận chung kết Conference League, khiến nhiều trụ cột có thể được cho nghỉ.

Điều đó được xem là lợi thế không nhỏ cho Arsenal trong giai đoạn quyết định của cuộc đua vô địch. Dù vậy, Pep Guardiola khẳng định Manchester City sẽ không tìm lý do bào chữa nếu thất bại trước đối thủ.

“Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho trọng tài hay bất kỳ đội bóng nào khác”, HLV người Tây Ban Nha nói thêm.

Trong khi đó, Glasner cũng phản ứng mạnh trước những ý kiến cho rằng Crystal Palace có thể làm ảnh hưởng tới tính công bằng của giải đấu.

“Cuối mùa, mọi đội bóng đều nhận thứ hạng xứng đáng. Tôi không có trách nhiệm với Arsenal hay Manchester City. Tôi được trả lương để làm điều tốt nhất cho Crystal Palace”, nhà cầm quân người Áo khẳng định.

Rạng sáng 14/5, Manchester City sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Nếu đoàn quân của Pep Guardiola thất bại, trong khi Arsenal đánh bại Burnley, “Pháo thủ” sẽ chính thức vô địch Premier League trước một vòng đấu.