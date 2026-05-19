Premier League đứng đầu châu Âu về VAR

Premier League trở thành giải đấu bị VAR làm gián đoạn nhiều nhất châu Âu khi người hâm mộ phải chờ hơn 1.100 phút cho các quyết định từ phòng điều hành.

VAR tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Premier League sau khi một nghiên cứu mới chỉ ra giải đấu số một nước Anh đang bị gián đoạn nhiều nhất châu Âu bởi công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

Theo dữ liệu do Snickers phối hợp cùng Opta thực hiện, người hâm mộ Premier League phải chờ tổng cộng 1.126 phút mỗi mùa để VAR đưa ra quyết định. Con số này tương đương gần 19 giờ hoặc gần 12 trận bóng hoàn chỉnh.

Khoảng thời gian bị gián đoạn chiếm gần một phần ba trong tổng số 38 trận mỗi đội thi đấu ở Premier League mỗi mùa. Đây cũng là mức cao nhất trong số các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

La Liga xếp thứ hai với 1.086 phút chờ VAR. Serie A ghi nhận 823 phút, còn Bundesliga chỉ dừng ở 604 phút trong giai đoạn thống kê từ năm 2017 đến 2025.

Dù dữ liệu cho thấy mỗi lần kiểm tra VAR trung bình chỉ kéo dài 58,3 giây, khảo sát với 1.600 CĐV lại phản ánh cảm giác hoàn toàn khác. Có tới 23% người được hỏi cho rằng VAR thường mất hơn 90 giây để đưa ra quyết định.

Arsenal là đội chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ VAR tại châu Âu với 78 tình huống bị can thiệp và tổng cộng 80 phút gián đoạn kể từ khi công nghệ này xuất hiện. West Ham đứng tiếp theo với 68 lần, còn Brighton có 60 tình huống.

Đáng chú ý, 7 trong số 10 CLB bị VAR tác động nhiều nhất châu Âu đến từ Premier League.

Khảo sát của OnePoll cũng cho thấy 36% người hâm mộ tin rằng VAR khiến trải nghiệm xem bóng đá trở nên kém hấp dẫn hơn. Trong khi đó, 37% cho rằng công nghệ này làm trận đấu trở nên quá chậm và 18% thừa nhận từng tranh cãi với bạn bè hoặc người thân vì các quyết định VAR.

Tranh cãi mới nhất xuất hiện ở trận MU thắng Nottingham Forest 3-2, khi bàn thắng của Matheus Cunha được công nhận dù Bryan Mbeumo đã để bóng chạm tay trong pha bóng trước đó.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest

