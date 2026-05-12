Arsenal thắng bằng thứ từng gây tranh cãi nhất

Arsenal tiến gần chức vô địch Premier League bằng một quyết định VAR gây tranh cãi, trong trận đấu mà chính họ được cứu bởi điều từng khiến mình bị chỉ trích suốt nhiều năm.

Arsenal đang tiến gần chức vô địch Premier League 2025/26.

Phút 95 tại London Stadium, cả mùa giải Premier League như bị nén lại trong vài mét vuông trước màn hình VAR. West Ham vừa đưa bóng vào lưới Arsenal. London Stadium bùng nổ. Các cầu thủ chủ nhà lao đi ăn mừng trong cảm giác như vừa giật lại sự sống.

Nhưng rồi Chris Kavanagh bước ra đường biên, đứng bất động trước màn hình VAR suốt nhiều phút trước khi hủy bàn thắng của Callum Wilson vì lỗi với David Raya.

Từ 1-1 trở lại 0-1. Từ hy vọng của West Ham thành lợi thế cực lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch. Và chỉ trong vài phút, một biệt danh mới xuất hiện trên khắp truyền thông Anh: “VARsenal”.

Arsenal được cứu bởi chính điều họ từng bị ghét

Điều khiến tranh cãi bùng nổ không nằm hoàn toàn ở chuyện đúng sai. Nhiều chuyên gia thừa nhận Pablo có tác động lên Raya. Vấn đề nằm ở chỗ Premier League mùa này từng chứng kiến vô số pha bóng tương tự mà trọng tài cho qua. Chính Arsenal cũng là đội nổi tiếng với cách chơi giàu va chạm ở các tình huống cố định. Đó là sự trớ trêu lớn nhất.

Peter Schmeichel nói thẳng rằng Arsenal sẽ không thể dẫn đầu bảng nếu những pha tranh chấp kiểu đó đều bị thổi phạt. Trong nhiều năm, đội bóng của Mikel Arteta xây dựng một phần sức mạnh từ những tình huống bóng chết nơi các cầu thủ liên tục chặn người, kéo áo và tạo hỗn loạn trong vòng cấm.

Nhưng lần này, chính Arsenal lại được cứu bởi quan điểm rằng kiểu va chạm ấy là phạm lỗi. Bóng đá hiện đại luôn thích những nghịch lý như vậy.

Mikel Arteta dĩ nhiên không quan tâm đến điều đó. Ông gọi đây là “một pha phạm lỗi rõ ràng” và ca ngợi sự dũng cảm của tổ VAR khi cho trọng tài cơ hội thay đổi quyết định.

VAR liên tục "cứu" Arsenal.

Ở chiều ngược lại, West Ham phản ứng dữ dội. Jarrod Bowen nói rằng nếu xem VAR đủ lâu, người ta sẽ luôn tìm ra thứ gì đó để thổi phạt. Nuno Espirito Santo còn cho rằng ngay cả các trọng tài hiện tại cũng không còn hiểu rõ đâu là phạm lỗi và đâu thì không. Và thật khó để nói họ hoàn toàn vô lý.

VAR từng xuất hiện với lời hứa mang lại công bằng tuyệt đối cho bóng đá. Nhưng càng về cuối mùa, nó càng khiến Premier League giống một phiên tòa hơn là một trận đấu. CĐV không còn dám ăn mừng bàn thắng ngay lập tức. Các cầu thủ phải đứng chờ trước những màn hình quay chậm kéo dài hàng phút.

Khoảnh khắc cảm xúc tự nhiên nhất của bóng đá giờ đây luôn đi kèm nỗi lo bị xóa bỏ.

Arsenal đang thắng kiểu của nhà vô địch

Nhưng nếu bỏ qua tranh cãi VAR, Arsenal vẫn xứng đáng thắng trận này nhiều hơn West Ham. Trong phần lớn thời gian, đội bóng của Arteta kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Declan Rice chơi nổi bật trong ngày trở lại đối đầu đội bóng cũ, còn Leandro Trossard tiếp tục cho thấy giá trị ở những thời khắc quyết định.

Quan trọng hơn, Arsenal đang thể hiện phẩm chất mà họ từng thiếu trong các mùa giải trước: khả năng sống sót. Mùa trước, đội bóng này thường sụp đổ ở thời điểm áp lực lớn nhất. Họ chơi đẹp, kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự lì lợm để bước qua những trận cầu hỗn loạn.

Còn hiện tại, Arsenal bắt đầu thắng theo cách của những nhà vô địch thực thụ. Họ biết chịu đựng áp lực. Biết vượt qua các trận đấu xấu xí. Và đôi khi, họ cũng biết tận dụng may mắn. Đó là khác biệt rất lớn.

Arsenal đang thể hiện phẩm chất mà họ từng thiếu trong các mùa giải trước: khả năng sống sót.

Không đội vô địch Premier League nào đăng quang chỉ bằng bóng đá đẹp. Manchester City của Pep Guardiola từng hưởng lợi từ vô số khoảnh khắc tranh cãi. Liverpool của Jurgen Klopp cũng có những chiến thắng mà người ta còn nhắc mãi về quyết định trọng tài.

Arsenal giờ đang bước vào vùng lãnh địa ấy. Điều thú vị là chính Declan Rice lại trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi này. Anh chơi ở nhiều vị trí khác nhau, bị CĐV West Ham la ó suốt trận nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Chính Rice là người khởi đầu tình huống dẫn tới bàn thắng của Trossard.

Đó không còn là Arsenal non nớt của hai mùa trước. Dĩ nhiên, tranh cãi quanh bàn thắng bị hủy của West Ham sẽ còn kéo dài. Người hâm mộ đối thủ sẽ tiếp tục gọi họ là “VARsenal”. Nhưng lịch sử bóng đá chưa bao giờ nhớ quá lâu cách một đội vô địch ra sao.

Người ta chỉ nhớ ai là đội nâng cúp cuối cùng. Và lúc này, Arsenal đang ở rất gần khoảnh khắc ấy.