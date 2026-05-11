Burnley và Crystal Palace đủ sức ngáng chân Arsenal?

Arsenal vừa vượt qua cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đua vô địch Premier League bằng chiến thắng 1-0 trước West Ham trong trận derby London đầy căng thẳng.

Thời của Arsenal đã đến.

Khi khoảng cách với Man City được nới lên thành 5 điểm và lịch thi đấu phía trước trở nên dễ thở hơn bao giờ hết, câu hỏi lớn lúc này là: liệu con đường tới chức vô địch đã thực sự trải toàn thảm đỏ với thầy trò Mikel Arteta?

Vượt qua khúc cua tử thần bằng bản lĩnh của nhà vô địch

Không phải một chiến thắng tưng bừng hay màn trình diễn áp đảo, Arsenal đánh bại West Ham bằng thứ bóng đá giàu tính thực dụng và bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Trên sân London Stadium, đội bóng của Mikel Arteta không tạo ra quá nhiều cơ hội vượt trội so với đối thủ (xG là 1,18 so với 1,16). Họ cũng phải sống trong lo âu ở những phút cuối, khi VAR trở thành “vị cứu tinh” giúp đội khách thoát khỏi bàn thua trong gang tấc.

Tuy nhiên, ở giai đoạn nước rút của mùa giải, điều quan trọng nhất không còn là thắng đẹp mà là biết cách giành điểm trong những trận cầu khó nhằn. Arsenal đã làm được điều đó. Chiến thắng trước West Ham giúp họ nối dài chuỗi ba trận liên tiếp giữ sạch lưới, đồng thời nâng tổng điểm lên 79, tạo khoảng cách 5 điểm với Man City.

Điều đáng nói là West Ham có lẽ chính là thử thách lớn nhất còn lại của Arsenal trong các vòng cuối. Không giống nhiều đội bóng đã gần như an phận với vị trí hiện tại, West Ham bước vào trận derby với động lực sinh tồn cực lớn khi vẫn cần điểm để trụ hạng. Một đội bóng khát điểm luôn là đối thủ khó chịu, đặc biệt trong bối cảnh áp lực vô địch đang đè nặng lên Arsenal.

Nhưng rốt cuộc, vận may không đứng về phía đội chủ sân London Stadium. Arsenal không bùng nổ, song họ đủ lì lợm để bảo vệ lợi thế mong manh. Đó chính là phẩm chất từng thiếu vắng ở đội bóng này trong những mùa giải hụt hơi trước đây.

Nếu nhìn lại hành trình của Arsenal mùa này, có thể thấy Arteta đã xây dựng được một tập thể biết thắng theo nhiều cách khác nhau. Họ có thể nghiền nát đối thủ bằng những cơn mưa bàn thắng, nhưng cũng có thể siết chặt thế trận để kiếm trọn 3 điểm trong các cuộc chiến khốc liệt. Và ở thời điểm quyết định của mùa giải, điều thứ hai đôi khi còn giá trị hơn cả.

Arteta đã trải qua những giai đoạn cam go nhất.

Burnley và Crystal Palace liệu có thể cản bước Arsenal?

Sau khi vượt qua West Ham, lịch thi đấu của Arsenal đột nhiên trở nên dễ chịu đáng kể. Hai đối thủ còn lại của họ chỉ là Burnley và Crystal Palace, những cái tên không còn nhiều động lực tại Premier League.

Burnley hiện ngụp lặn ở khu vực cuối bảng và vừa gây bất ngờ khi cầm hòa Aston Villa 2-2. Tuy nhiên, kết quả đó có phần đến từ việc Aston Villa chủ động giữ sức cho trận chung kết Europa League thay vì bung toàn lực.

Một Burnley đã xuống hạng hoặc gần như mất tinh thần chiến đấu khó có thể tạo ra quá nhiều trở ngại trước Arsenal, đặc biệt khi đội bóng thành London được nghỉ ngơi trọn vẹn suốt một tuần.

Không ít cổ động viên Arsenal thậm chí mơ về một chiến thắng đậm trước Burnley để cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Nếu điều đó xảy ra, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể bước vào vòng đấu cuối cùng với tâm thế thoải mái, chỉ cần một kết quả hòa trước Crystal Palace vẫn đủ để đăng quang nhờ hơn Man City hiệu số.

Ở trận cuối, Crystal Palace nhiều khả năng cũng không còn quá mặn mà với việc trở thành “kẻ phá bĩnh”. Lý do nằm ở việc chỉ ba ngày sau cuộc tiếp đón Arsenal, đội bóng này sẽ bước vào trận chung kết Conference Cup gặp Rayo Vallecano.

Trong hoàn cảnh một danh hiệu châu Âu mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt với Palace, ưu tiên nhân sự và thể lực chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu.

Dĩ nhiên, Premier League chưa bao giờ là giải đấu dễ đoán. Arsenal vẫn cần tránh những cú sảy chân ngớ ngẩn từng ám ảnh họ ở giai đoạn quyết định trong quá khứ. Man City cũng nổi tiếng với khả năng bứt tốc khủng khiếp vào cuối mùa.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào lịch thi đấu, phong độ phòng ngự cùng vận may hiện tại, rất khó để phủ nhận rằng Arsenal đang nắm lợi thế cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.