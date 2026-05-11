Pha cản phá hơn cả bàn thắng của Raya

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:13 (GMT+7)
Đêm 10/5, thủ thành David Raya có màn trình diễn xuất xắc giúp Arsenal thắng West Ham 1-0 thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Tình huống cứu thua xuất thần của ngôi sao người Tây Ban Nha ở phút 78 góp công không nhỏ giúp "Pháo thủ" rời sân vận động London với trọn vẹn 3 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Thời điểm tỷ số đang là 0-0, West Ham dàn xếp một pha tấn công mẫu mực với những đường chuyền ngắn đầy tốc độ, nhanh chóng loại bỏ các cầu thủ đội khách. Mateus Fernandes nhận bóng từ Pablo và lao thẳng vào vùng cấm địa.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha nỗ lực thực hiện cú sút về phía góc gần khung thành trong trạng thái đối mặt trực tiếp với thủ môn. Phần lớn khán giả có mặt trên sân nghĩ về một bàn thắng cho đội khách. Tuy nhiên, David Raya xuất hiện đúng lúc với phản xạ nhanh để cản phá thành công.

Đáng chú ý, ít phút sau tình huống cứu thua đẳng cấp, Leandro Trossard ghi bàn duy nhất của trận đấu. Trước khi tuyển thủ Bỉ điền tên lên bảng tỷ số, Raya giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta tránh được việc sụp đổ để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Arsenal tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 36, nhiều hơn 5 điểm so với Manchester City dù đá nhiều hơn 1 trận.

Huy Trưởng

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

