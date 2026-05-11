Kịch bản Arsenal sớm vô địch Premier League

Arsenal tiến rất gần tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm chờ đợi với chiến thắng quan trọng 1-0 trước West Ham ở vòng 36 Premier League đêm 10/5.

Arsenal tiến gần danh hiệu Premier League. Ảnh: Reuters.

Dù không trình diễn lối đá tấn công bùng nổ quen thuộc, Arsenal vẫn biết cách giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Leandro Trossard. Ba điểm có được giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City trên bảng xếp hạng, nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Trước vòng đấu này, cựu danh thủ Jamie Carragher từng khẳng định: "Nếu Arsenal đánh bại West Ham, họ sẽ vô địch Premier League". Nhận định ấy xuất hiện ngay sau khi Man City bất ngờ bị Everton cầm hòa 3-3, qua đó đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Theo cục diện hiện tại, Man City có thể đạt tối đa 83 điểm nếu thắng toàn bộ các trận còn lại. Điều đó đồng nghĩa Arsenal chỉ cần thêm 2 chiến thắng nữa để chắc chắn đăng quang mà không cần quan tâm tới kết quả của đối thủ.

Kịch bản Arsenal vô địch sớm hoàn toàn có thể xảy ra ngay ở vòng đấu tới. Trong trường hợp Man City không thể đánh bại Crystal Palace vào rạng sáng 14/5, Arsenal sẽ trở thành tân vương Premier League nếu họ vượt qua Burnley trên sân Emirates vào ngày 19/5.

Arsenal nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Man City thắng Palace và Arsenal cũng đánh bại Burnley, chức vô địch vẫn có thể được định đoạt trước vòng cuối. Khi đó, Arsenal sẽ lên ngôi nếu Man City sảy chân trong chuyến làm khách trước Bournemouth vào ngày 19/5.

Nếu đội chủ sân Etihad tiếp tục toàn thắng, cuộc đua vô địch sẽ chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày 24/5.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, cơ hội đăng quang của Arsenal hiện đã tăng lên 87,2%. Con số này cho thấy đội bóng Bắc London đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi kể từ mùa giải bất bại 2003/04, Arsenal giờ ở rất gần ngai vàng Premier League. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định như hiện tại, chức vô địch khó có thể tuột khỏi tay thầy trò Arteta.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.