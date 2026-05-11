Lộ diện đội tiếp theo rớt hạng Premier League?

West Ham đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay Premier League sau thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 36 đêm 10/5.

Ở phút bù giờ cuối cùng tại London Stadium, Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối pha lập công của đội chủ nhà, khiến cả sân vận động bùng nổ tranh cãi. Thất bại trước Arsenal đẩy West Ham vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng Premier League mùa này.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, cơ hội trụ hạng của West Ham hiện chỉ còn 12%. Tottenham là đội duy nhất mà "The Hammers" còn có thể vượt qua trên bảng xếp hạng. Spurs hiện hơn West Ham 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Nếu Tottenham đánh bại Leeds rạng sáng 12/5, còn West Ham thất bại trước Newcastle ở vòng kế tiếp, đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo sẽ xuống hạng trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra.

Phát biểu sau trận thua Arsenal, HLV Nuno thừa nhận tình thế của đội bóng đang rất khó khăn. "Mọi thứ không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Nhưng toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng vì trách nhiệm với CLB và người hâm mộ", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

BBC chỉ ra điều đáng tiếc của West Ham nằm ở chỗ phong độ của họ thời gian gần đây không quá tệ. Đội bóng thành London sẽ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng nếu chỉ tính thành tích trong 6 vòng gần nhất. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại chơi quá tốt ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Nottingham Forest đang bất bại 8 trận liên tiếp, Leeds duy trì chuỗi 6 trận không thua, còn Tottenham hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Roberto De Zerbi với 2 chiến thắng liên tiếp để thoát khỏi nhóm xuống hạng.

West Ham hiện có 36 điểm sau 36 vòng đấu. Nếu phải xuống hạng với số điểm này, họ sẽ trở thành một trong những đội bóng có thành tích cao nhất nhưng vẫn phải rớt hạng trong vòng một thập kỷ qua. Lần gần nhất "The Hammers" xuống chơi ở Championship là mùa giải 2011/12.

