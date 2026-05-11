Choáng với Arsenal

Theo nghiên cứu từ AceOdds, Arsenal là một trong những đội bóng hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ VAR tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

VAR nhiều lần cứu nguy cho Arsenal.

Nếu không có sự can thiệp của công nghệ video hỗ trợ trọng tài, Man City mới là đội nắm lợi thế với khoảng cách 1 điểm kém Arsenal và còn một trận chưa đấu trong tay. Minh chứng rõ nét cho nhận định này đến trong trận Arsenal đánh bại West Ham ở vòng 36 Premier League hôm 10/5.

Ở phút 90+5, Callum Wilson đưa được bóng vào lưới nhưng VAR từ chối bàn thắng do xác định thủ thành David Raya bị phạm lỗi trước đó. Kết quả giúp đại diện thành London duy trì lợi thế 5 điểm trước kình địch Man City trên bảng xếp hạng thực tế.

Hệ thống VAR cũng làm thay đổi đáng kể diện mạo nhóm tranh vé dự cúp châu Âu. Brighton sẽ bỏ túi thêm 7 điểm để chiếm vị trí thứ 4, đồng thời Bournemouth vươn lên hạng 5 nếu các trận đấu diễn ra mà không có sự can thiệp của VAR.

Ngược lại, Aston Villa và Liverpool tụt hạng đáng kể khi mất đi những điểm số có được từ các quyết định xem lại băng hình. Ở nhóm cuối bảng, Nottingham Forest hưởng lợi lớn khi tích lũy thêm 6 điểm nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Trong khi đó, Tottenham mất 4 điểm và sẽ rơi xuống khu vực nguy hiểm nếu không có VAR can thiệp.

Nghiên cứu kết luận đội bóng của Pep Guardiola sẽ lên ngôi vô địch với cách biệt 2 điểm nếu các trận đấu không có sự can thiệp từ video hỗ trợ. Thực tế Arsenal đang nắm quyền tự quyết để hướng tới danh hiệu danh giá nhất xứ sở sương mù sau 22 năm.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal

