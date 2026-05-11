Rooney chỉ ra đội vô địch Premier League

Cựu danh thủ Wayne Rooney tin rằng cuộc đua vô địch Premier League mùa này sẽ không còn bất ngờ nào xảy ra và Arsenal sẽ là đội nâng cúp vào cuối mùa giải.

Phát biểu trên chương trình Match of the Day, cựu tiền đạo Manchester United nhận định cả Arsenal lẫn Man City nhiều khả năng sẽ toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải. Nếu điều đó xảy ra, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ đăng quang với khoảng cách hai điểm nhiều hơn đối thủ.

“Tôi nghĩ Man City chỉ còn cách cố gắng thắng tất cả trận đấu còn lại. Tuần trước, tôi từng nói rằng họ có thể mất điểm trước Everton và điều đó đã xảy ra”, Rooney chia sẻ. “Từ giờ tới cuối mùa, tôi tin cả hai đội sẽ thắng toàn bộ trận còn lại. Nếu vậy, Arsenal sẽ là nhà vô địch Premier League".

Theo lịch thi đấu, Arsenal vẫn còn hai trận gặp Burnley và Crystal Palace, trước khi bước vào trận chung kết Champions League với PSG tại Budapest vào ngày 30/5.

Trong khi đó, Man City còn phải đối đầu Crystal Palace, Bournemouth và Aston Villa, xen giữa là trận chung kết FA Cup với Chelsea. Lịch thi đấu dày đặc khiến đội bóng của Pep Guardiola đối mặt với áp lực lớn trong giai đoạn quyết định.

Rooney cũng cho rằng các cầu thủ Arsenal lúc này đang trải qua cảm giác hưng phấn khi đứng trước cơ hội giành chức vô địch đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Nếu cả hai đội đều toàn thắng từ nay tới cuối mùa, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 85 điểm, nhiều hơn Man City hai điểm để chính thức lên ngôi vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

