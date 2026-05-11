Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Màn cầu hôn ngọt ngào ở El Clasico

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:28 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Một CĐV Barcelona cầu hôn bạn gái ngay giữa giờ nghỉ trận El Clasico và nhận cái gật đầu trong tiếng reo hò của hàng nghìn người xung quanh.

Màn cầu hôn gây sốt ở El Clasico.

Rạng sáng 11/5, giữa bầu không khí cuồng nhiệt của trận El Clasico, một khoảnh khắc đặc biệt lại đến từ khán đài thay vì sân cỏ. Trong giờ nghỉ giữa hiệp tại Camp Nou, một nam CĐV của Barcelona bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ xung quanh.

Đám đông lập tức hướng sự chú ý về cặp đôi trẻ. Trong tiếng hò reo và những chiếc điện thoại liên tục ghi hình, cô gái mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên X ngay sau đó.

El Clasico vốn luôn là sân khấu của cảm xúc, từ những bàn thắng, tranh cãi cho đến các màn ăn mừng điên cuồng. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu giữa biển người tại Camp Nou lại mang đến một gam màu rất khác. Không còn áp lực tỷ số hay sự căng thẳng, tất cả được thay thế bằng tiếng vỗ tay và những nụ cười chúc phúc.

Nhiều CĐV Barcelona gọi đây là khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu, bất chấp những gì diễn ra trên sân. Với chàng trai trẻ, El Clasico năm nay có lẽ sẽ trở thành ký ức không thể quên trong đời, không chỉ bởi bóng đá, mà còn vì anh tìm thấy câu trả lời quan trọng nhất giữa thánh địa Camp Nou.

Khoảnh khắc ấy thêm phần viên mãn khi Barcelona thắng 2-0 và giành chức vô địch La Liga 2025/26 ngay trước mặt đại kình địch Real Madrid.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

Trận cầu điên rồ cứu ý tưởng Barcelona

Màn rượt đuổi điên rồ giữa PSG và Bayern Munich cho thấy bóng đá đỉnh cao vẫn cần những kẻ dám sống chết với bản sắc, điều Hansi Flick đang theo đuổi tại Barcelona.

20:00 29/4/2026

Real Madrid tìm thuốc chữa lành trước Barca khác gì leo cột mỡ

Chỉ có chiến thắng trước Barcelona tại Camp Nou mới là thuốc chữa lành cho Real Madrid lúc này nhưng viễn cảnh đó khó hơn là lấy tiền trên cột mỡ.

28:1668 hôm qua

Dàn ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất ở Siêu kinh điển

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ là cuộc chiến danh dự lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha, mà còn là màn so tài của những ngôi sao hưởng mức lương cao hàng đầu

11:53 9/5/2026

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Thái Viên

El Clasico El Clasico Barcelona

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    42 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    42 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý