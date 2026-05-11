Màn cầu hôn ngọt ngào ở El Clasico

Một CĐV Barcelona cầu hôn bạn gái ngay giữa giờ nghỉ trận El Clasico và nhận cái gật đầu trong tiếng reo hò của hàng nghìn người xung quanh.

Màn cầu hôn gây sốt ở El Clasico.

Rạng sáng 11/5, giữa bầu không khí cuồng nhiệt của trận El Clasico, một khoảnh khắc đặc biệt lại đến từ khán đài thay vì sân cỏ. Trong giờ nghỉ giữa hiệp tại Camp Nou, một nam CĐV của Barcelona bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ xung quanh.

Đám đông lập tức hướng sự chú ý về cặp đôi trẻ. Trong tiếng hò reo và những chiếc điện thoại liên tục ghi hình, cô gái mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên X ngay sau đó.

El Clasico vốn luôn là sân khấu của cảm xúc, từ những bàn thắng, tranh cãi cho đến các màn ăn mừng điên cuồng. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu giữa biển người tại Camp Nou lại mang đến một gam màu rất khác. Không còn áp lực tỷ số hay sự căng thẳng, tất cả được thay thế bằng tiếng vỗ tay và những nụ cười chúc phúc.

Nhiều CĐV Barcelona gọi đây là khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu, bất chấp những gì diễn ra trên sân. Với chàng trai trẻ, El Clasico năm nay có lẽ sẽ trở thành ký ức không thể quên trong đời, không chỉ bởi bóng đá, mà còn vì anh tìm thấy câu trả lời quan trọng nhất giữa thánh địa Camp Nou.

Khoảnh khắc ấy thêm phần viên mãn khi Barcelona thắng 2-0 và giành chức vô địch La Liga 2025/26 ngay trước mặt đại kình địch Real Madrid.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.