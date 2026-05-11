Sự trớ trêu cứu Arsenal

Arsenal thoát khỏi thảm họa tại London Stadium nhờ một quyết định VAR gây tranh cãi, qua đó tiến thêm bước dài tới chức vô địch Premier League.

Khi Chris Kavanagh bước tới màn hình VAR ở phút 94 trận West Ham gặp Arsenal tối 10/5, cả mùa giải Premier League dường như bị nén lại trong vài mét vuông trước cabin kỹ thuật. Không còn chiến thuật, không còn nhịp pressing hay những bài phối hợp phức tạp. Thứ quyết định cuộc đua vô địch lúc ấy chỉ là một cánh tay đặt lên vai thủ môn David Raya.

Bóng đá hiện đại đôi khi tàn nhẫn theo cách rất kỳ lạ. West Ham tưởng như đã giật lại một điểm quý giá ở cuối trận sau pha dứt điểm cận thành của Callum Wilson. London Stadium bùng nổ. Nhưng rồi VAR vào cuộc. Chris Kavanagh đứng bất động trước màn hình suốt hơn hai phút rưỡi, xem đi xem lại tình huống va chạm giữa Pablo và Raya trước khi từ chối bàn thắng.

Arsenal sống sót. Và trong cuộc đua vô địch, đôi khi sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Arteta tự làm khó chính mình

Nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, người ta sẽ nghĩ Arsenal vừa có thêm một chiến thắng bản lĩnh kiểu nhà vô địch. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Đội bóng của Mikel Arteta lẽ ra không cần phải trải qua đoạn kết nghẹt thở như vậy.

20 phút đầu trận, Arsenal bóp nghẹt West Ham hoàn toàn. Họ tung ra tới 8 cú sút, kiểm soát bóng áp đảo và khiến đội chủ nhà gần như không thể vượt qua phần sân nhà. Declan Rice chơi nổi bật trong vai trò trung tâm tuyến giữa, còn Martin Odegaard liên tục tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến.

Mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản quen thuộc của Arsenal mùa này: kiểm soát, bóp nghẹt đối thủ rồi kết liễu trận đấu bằng áp lực liên tục. Nhưng bước ngoặt xuất hiện sau chấn thương của Ben White.

Arteta kéo Rice xuống đá hậu vệ phải và giữ Myles Lewis-Skelly ở trung tuyến. Đó là quyết định khiến cấu trúc của Arsenal lập tức mất cân bằng. Rice không còn xuất hiện ở những điểm nóng giữa sân, trong khi West Ham bắt đầu cầm bóng dễ dàng hơn. Arsenal từ thế áp đảo chuyển sang trạng thái lúng túng.

West Ham không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng điều nguy hiểm nằm ở cảm giác trận đấu đang đổi chiều. Khán giả chủ nhà bắt đầu sống lại. Những pha tranh chấp trở nên dữ dội hơn. Arsenal mất dần quyền kiểm soát nhịp độ. Đó là vấn đề lớn nhất của đội bóng Arteta trong giai đoạn áp lực cao: họ đôi khi tự kéo mình vào hỗn loạn.

May cho Arsenal là Arteta kịp sửa sai sau giờ nghỉ. Cristhian Mosquera được tung vào sân, còn Rice trở lại trung tâm hàng tiền vệ. Arsenal lập tức ổn định hơn. Họ giành lại thế chủ động và bắt đầu ép sân trở lại.

Khi Leandro Trossard ghi bàn ở phút 83 sau pha phối hợp giữa Rice và Odegaard, Arteta ăn mừng như trút bỏ tất cả áp lực tích tụ suốt hơn 80 phút. Đó không chỉ là niềm vui vì bàn thắng, mà còn là sự giải thoát khỏi một trận đấu mà chính ông từng khiến nó trở nên phức tạp.

Chức vô địch luôn cần khoảnh khắc như thế

Điều khiến trận đấu này trở nên đặc biệt nằm ở sự trớ trêu. Arsenal là đội thường xuyên bị chỉ trích vì những pha va chạm mạnh ở tình huống cố định. Họ nổi tiếng với cách chơi đầy tính “vật lộn” trong vòng cấm. Nhưng lần này, chính Arsenal lại được cứu bởi một quyết định xác định rằng kiểu va chạm ấy là phạm lỗi. Bóng đá luôn thích những nghịch lý như vậy.

Tranh cãi chắc chắn sẽ còn kéo dài quanh pha bóng của Pablo với Raya. Có người cho rằng đó chỉ là va chạm thông thường. Người khác tin rằng cánh tay của cầu thủ West Ham đã ngăn thủ môn Arsenal chơi bóng hợp lệ.

Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cách Premier League hiện tại vận hành. Cả cuộc đua vô địch trị giá hàng trăm triệu bảng cuối cùng lại được định đoạt bằng những góc quay chậm, những khung hình quay chậm và vài centimet tiếp xúc.

VAR từng được tạo ra để giảm tranh cãi. Nhưng càng về cuối mùa, nó càng khiến bóng đá giống một phiên tòa hơn là một trận đấu. Dù vậy, Arsenal lúc này không còn quan tâm điều đó.

Sau thất bại trước Manchester City, đội bóng của Arteta thay đổi rõ rệt. Họ thực dụng hơn, lì lợm hơn và biết cách thắng cả khi chơi không quá hay. Đó là phẩm chất mà những đội vô địch thực sự luôn phải có.

Mùa trước, Arsenal từng đánh rơi điểm số ở giai đoạn quyết định vì sự non nớt. Họ chơi đẹp nhưng thiếu bản lĩnh để vượt qua những trận cầu hỗn loạn. Còn hiện tại, đội bóng này bắt đầu biết cách chịu đựng áp lực.

Declan Rice là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi ấy. Anh bị CĐV West Ham la ó suốt trận, phải chơi ở ba vị trí khác nhau và chịu áp lực khổng lồ trong một trận đấu có thể quyết định cả mùa giải. Nhưng cuối cùng, chính Rice là người tạo ra đường chuyền mở đầu cho bàn thắng duy nhất. Đó là lý do Arsenal chi hơn 100 triệu bảng cho anh.

Giờ đây, chức vô địch đã ở rất gần Emirates. Arsenal chỉ còn cách đích vài bước chân. Nhưng trận thắng West Ham cũng cho thấy hành trình ấy sẽ không bao giờ dễ dàng.

Những đội vô địch luôn cần một khoảnh khắc thoát hiểm như thế. Và Arsenal vừa có nó đúng vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải.