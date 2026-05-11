Câu trả lời cho bàn thắng bị hủy gây tranh cãi trước Arsenal

  • Thứ hai, 11/5/2026 09:10 (GMT+7)
Ban tổ chức Premier League lên tiếng giải thích quyết định gây tranh cãi ở trận thắng 1-0 của West Ham trước Arsenal ở vòng 36 Premier League đêm 10/5.

Thủ thành Raya bị tác động trong pha tranh chấp.

Tình huống diễn ra ở những giây cuối cùng trên sân London. Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal sau pha bóng lộn xộn trong vùng cấm, khiến cầu thủ West Ham và khán giả vỡ òa vì tin rằng đội nhà giành lại 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, VAR lập tức vào cuộc để xem xét khả năng Pablo phạm lỗi với thủ thành David Raya trước khi bàn thắng được ghi. Trọng tài VAR Darren England mất nhiều thời gian phân tích tình huống trước khi đề nghị trọng tài chính Chris Kavanagh trực tiếp xem lại băng hình ngoài đường biên.

Sau khi theo dõi kỹ pha va chạm, ông Kavanagh quyết định không công nhận bàn thắng của West Ham. Premier League sau đó giải thích: "Sau khi VAR kiểm tra, trọng tài thay đổi quyết định công nhận bàn thắng của West Ham. Quyết định cuối cùng là cầu thủ West Ham phạm lỗi với thủ môn, Arsenal được hưởng quả đá phạt trực tiếp".

Quyết định lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng West Ham bị tước đi bàn thắng hợp lệ, trong khi số khác nhận định Raya bị cản trở rõ ràng trong tình huống tranh chấp.

Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng tổ trọng tài xử lý chính xác: "Tôi nghĩ đó là pha phạm lỗi". Người hùng Leandro Trossard cũng tiết lộ Raya ngay lập tức khẳng định bàn thắng không hợp lệ: "Cậu ấy rất chắc chắn đó là pha phạm lỗi".

Chiến thắng 1-0 giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm, dù chơi nhiều hơn một trận, đồng thời khiến West Ham tiếp tục chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Minh Nghi

