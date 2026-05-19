Hợp đồng triệu euro đưa Pedri nhập hội Messi, Yamal

Adidas xem Pedri là biểu tượng mới của bóng đá thế giới khi trao cho tiền vệ Barcelona bản hợp đồng gần như trọn đời trị giá 30 triệu euro.

Hình ảnh Pedri trong bộ ảnh mới nhất từ Adidas. Ảnh: Instagram.

Pedri chuẩn bị bước vào nhóm siêu sao thương mại hàng đầu thế giới sau khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Adidas.

Theo AS, thương hiệu thể thao Đức đã hoàn tất mọi thủ tục với ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Thông báo chính thức dự kiến xuất hiện trong vài ngày tới.

Bản hợp đồng mới được mô tả mang tính “trọn đời”, đồng thời đưa Pedri lên nhóm cầu thủ được Adidas đầu tư lớn nhất, tổng giá trị thỏa thuận lên tới 30 triệu euro.

Cũng theo AS, Adidas xếp Pedri cùng đẳng cấp với Jude Bellingham, Ousmane Dembele, Messi và Lamine Yamal trong chiến lược bóng đá toàn cầu. Anh cũng được đánh giá cao hơn nhiều ngôi sao khác như Raphinha, Florian Wirtz hay Ryan Cherki.

Hình ảnh Pedri xuất hiện trong chiến dịch quảng bá World Cup mới nhất của Adidas cùng Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro Del Piero, Messi hay Bad Bunny cho thấy vị thế ngày càng lớn của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Nguồn tin cho hay, Adidas muốn biến anh thành “mỏ vàng” mới của hãng trong kỷ nguyên hậu Messi.

Trước đó, Pedri cũng đã trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn như EA Sports, Decathlon, TCL hay BioTechUSA.

Hãng thể thao Đức cũng xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho Pedri, bao gồm cả việc tạo ra dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng của anh trong tương lai.

Ở tuổi 23, Pedri đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Anh là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Hansi Flick tại Barcelona cũng như dưới thời Luis de la Fuente ở tuyển Tây Ban Nha. Sự ổn định trên sân cỏ giúp Pedri bùng nổ cả về giá trị hình ảnh lẫn sức hút thương mại.

