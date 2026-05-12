West Ham cân nhắc gửi đơn khiếu nại lên PGMOL sau quyết định VAR gây tranh cãi ở trận thua Arsenal.

West Ham nổi giận vì bàn thua trước Arsenal.

Trận thua 0-1 trước Arsenal thuộc vòng 36 Premier League không chỉ đẩy West Ham lún sâu vào cuộc đua trụ hạng mà còn khiến đội bóng thành London bùng nổ cơn giận với công tác trọng tài. Theo Daily Mail, West Ham đang xem xét gửi đơn khiếu nại chính thức tới PGMOL - cơ quan quản lý trọng tài Anh - sau tình huống bàn thắng gỡ hòa của Callum Wilson ở phút 95 bị từ chối vì lỗi với thủ môn David Raya.

Ở pha bóng gây tranh cãi, trọng tài Chris Kavanagh ban đầu công nhận bàn thắng cho West Ham. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR do Darren England phụ trách, ông được yêu cầu ra xem màn hình ngoài sân trước khi thay đổi quyết định.

Ban tổ chức sau đó giải thích Pablo phạm lỗi với Raya trong tình huống tranh chấp. Tuy nhiên, phía West Ham cho rằng một cầu thủ Arsenal mới là người đẩy Pablo va vào thủ môn đội khách.

Dù biết khả năng thay đổi kết quả gần như không thể xảy ra, West Ham vẫn muốn yêu cầu PGMOL cung cấp lời giải thích chi tiết hơn. Theo BBC Sport, đội chủ sân London Stadium cũng muốn được tiếp cận đoạn ghi âm trao đổi giữa trọng tài chính và tổ VAR.

Sau trận đấu, HLV Nuno Espírito Santo công khai chỉ trích sự thiếu nhất quán trong cách điều hành của trọng tài Premier League. “Ngay cả các trọng tài lúc này cũng không biết đâu là phạm lỗi và đâu thì không”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bức xúc.

Đội trưởng Jarrod Bowen cũng phản ứng gay gắt: “Nếu xem VAR đủ lâu trong 5 phút, bạn sẽ tìm ra điều gì đó. Có rất nhiều pha kéo áo và va chạm. Tôi không nghĩ đó là quyết định đúng”.

Theo truyền thông Anh, chủ tịch PGMOL Howard Webb tin rằng Chris Kavanagh và Darren England đưa ra quyết định chính xác dưới áp lực rất lớn. Tổ trọng tài mất 4 phút 17 giây để đi đến kết luận cuối cùng.

Tranh cãi này tiếp tục làm dấy lên làn sóng chỉ trích VAR tại Premier League. Cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng bóng đá đang trở nên “gần như không thể điều khiển” ở các tình huống phạt góc vì quá nhiều va chạm và tranh cãi.

Trong khi đó, cựu trợ lý trọng tài Darren Cann đề xuất thay đổi luật, yêu cầu cầu thủ tấn công không được đứng trong vùng cấm trước khi phạt góc được thực hiện nhằm hạn chế các pha xô đẩy gây tranh cãi như hiện nay.

