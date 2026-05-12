Tranh cãi về cuộc đua vô địch Premier League

Ngay cả giới chuyên môn cũng chưa thể thống nhất về khả năng đăng quang của Arsenal tại Premier League mùa này.

Arsenal có lợi thế đua vô địch Premier League. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình podcast “The Rest Is Football” hôm 11/5, hai cựu danh thủ Gary Lineker và Micah Richards có màn tranh luận đáng chú ý về cuộc cạnh tranh giữa Arsenal và Man City.

Sau chiến thắng trước West Ham ở vòng 36 Premier League, Arsenal tạo khoảng cách 5 điểm với Man City trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu và hoàn toàn có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm nếu đánh bại Crystal Palace.

Dù vậy, huyền thoại Gary Lineker cho rằng Arsenal đang nắm lợi thế quá lớn và khó đánh rơi chức vô địch ở thời điểm này. Cựu tiền đạo tuyển Anh nhận định: “Thật khó để thấy họ sảy chân vào lúc này. Gặp Burnley trên sân nhà, đội đã xuống hạng, rồi sau đó là chuyến làm khách trước Crystal Palace, đội sẽ phải đá trận chung kết Conference League không lâu sau đó. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi cho Arsenal".

Arsenal có lịch thi đấu thuận lợi hơn Man City. Ảnh: Reuters.

Sau đó, cựu hậu vệ Micah Richards của Man City chen vào: “Vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi không tin cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, sẽ còn một bước ngoặt nữa".

Lineker đáp lại: “Tôi thì không chắc lắm. Tôi luôn nghĩ trận gặp West Ham mới là thử thách khó nhất. Họ vừa trải qua một đêm tuyệt vời giữa tuần (trước Atletico Madrid). Khó tưởng tượng Arsenal sẽ đánh rơi chức vô địch từ thời điểm này, nhưng đây là bóng đá và Premier League cực kỳ cạnh tranh. Chuỗi thắng ba trận gần đây của Arsenal hiện là thành tích tốt nhất giải đấu, điều đó cho thấy mức độ cạnh tranh lúc này lớn ra sao".

Lineker cũng ca ngợi Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu, khi mới để thủng lưới 26 bàn từ đầu mùa. Điều này được duy trì xuyên suốt mùa giải và giúp “Pháo thủ” trở thành ứng viên số một cho chức vô địch.

Mùa giải Premier League 2025/26 chỉ còn ít vòng đấu, nhưng sức nóng của cuộc đua vô địch dường như vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.