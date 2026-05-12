Arsenal 'hy sinh' 2 cầu thủ để nổ 'bom tấn' Kvaratskhelia

Dù tiến sát ngôi vương Premier League, Arsenal vẫn chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn trên hàng công với mục tiêu bom tấn Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia lọt vào tầm ngắm Arsenal.

Arsenal đang tiến rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, nhưng phía sau hành trình thăng hoa ấy là hàng loạt dấu hỏi lớn về hàng công của HLV Mikel Arteta.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước West Ham tối 10/5 tiếp tục cho thấy Arsenal sống nhờ sự chắc chắn nơi hàng thủ hơn là sức mạnh tấn công. Người hùng Leandro Trossard với cú sút đổi hướng mang về bàn thắng quý giá ở phút 84, nhưng đó mới là pha lập công đầu tiên của tuyển thủ Bỉ sau 25 trận trên mọi đấu trường.

Không chỉ Trossard, nhiều ngôi sao tấn công khác của Arsenal cũng gây thất vọng. Martin Odegaard trải qua hơn 135 ngày không ghi bàn tại Premier League, còn Gabriel Martinelli chỉ có đúng một bàn thắng ở giải quốc nội mùa này và tịt ngòi suốt 232 ngày.

Phong độ sa sút của các trụ cột khiến ban lãnh đạo Arsenal bắt đầu tính đến cuộc cải tổ lớn trong mùa hè. Theo truyền thông Anh, Martinelli và Trossard có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng nếu "Pháo thủ" tìm được mục tiêu phù hợp để nâng cấp hàng công.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Kvaratskhelia. Ngôi sao PSG gây ấn tượng mạnh mùa này với 28 lần góp dấu giày vào bàn thắng và được định giá 90 triệu euro. Ngoài Kvaratskhelia, Arsenal còn theo dõi Julian Alvarez, Anthony Gordon hay Bradley Barcola.

Arteta hiểu rằng nếu muốn xây dựng một đế chế thực thụ tại Emirates, Arsenal không thể mãi phụ thuộc vào những chiến thắng tối thiểu và sự xuất sắc của hàng thủ. Chức vô địch ở rất gần, nhưng cuộc đại tu hàng công là ưu tiên lớn nhất của CLB thành London vào hè 2026.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

