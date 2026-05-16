Guardiola chốt tương lai

Pep Guardiola lên tiếng về ý định chia tay Manchester City và vẫn còn nguyên động lực sau gần một thập kỷ gắn bó với sân Etihad.

Trước thềm chung kết FA Cup gặp Chelsea, Pep Guardiola lên tiếng dập tắt những tin đồn liên quan tới tương lai tại Manchester City.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông chưa nghĩ tới chuyện rời Etihad, bất chấp ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng mùa hè này có thể là hồi kết cho hành trình kéo dài gần 10 năm.

"Không đời nào. Tôi vẫn còn hợp đồng một năm nữa", Guardiola nhấn mạnh khi được hỏi liệu trận đấu tại Wembley sắp tới có phải lần cuối ông dẫn dắt Man City tại sân đấu này hay không.

Trận chung kết FA Cup với Chelsea sẽ là lần thứ 24 Guardiola cùng Man City xuất hiện tại Wembley. Nếu giành chiến thắng, ông sẽ sở hữu danh hiệu lớn thứ 17 kể từ khi tới nước Anh năm 2016.

HLV 55 tuổi mô tả quãng thời gian tại Man City là “cực kỳ tuyệt vời”. Guardiola cho rằng những thành công liên tiếp suốt một thập kỷ đủ để chứng minh giá trị của tập thể ông xây dựng tại Etihad.

“19 danh hiệu trong 10 năm không hề tệ. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu cho chiếc cúp thứ 20”, Guardiola nói.

Cựu HLV Barcelona cũng hài hước chia sẻ rằng ông “thất vọng” vì Wembley chưa dựng tượng hay đặt tên khu VIP theo tên mình sau số lần quá nhiều ông xuất hiện tại sân đấu này. Guardiola còn đùa rằng biết đâu bản thân sẽ tiếp tục tới Wembley thêm 24 lần nữa.

Wembley vốn mang ý nghĩa đặc biệt với Guardiola. Đây là nơi ông từng vô địch Champions League cùng Barcelona năm 1992 với tư cách cầu thủ, trước khi tiếp tục đăng quang Champions League năm 2011 trên cương vị HLV.

Trong khi đó, Manchester City vẫn chờ kết quả kiểm tra thể lực cuối cùng của Rodri trước trận gặp Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn đảm bảo khả năng ra sân sau vấn đề thể trạng gần đây.

