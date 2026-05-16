Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Guardiola chốt tương lai

  • Thứ bảy, 16/5/2026 08:35 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Pep Guardiola lên tiếng về ý định chia tay Manchester City và vẫn còn nguyên động lực sau gần một thập kỷ gắn bó với sân Etihad.

Pep tiết lộ về tương lai.

Trước thềm chung kết FA Cup gặp Chelsea, Pep Guardiola lên tiếng dập tắt những tin đồn liên quan tới tương lai tại Manchester City.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông chưa nghĩ tới chuyện rời Etihad, bất chấp ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng mùa hè này có thể là hồi kết cho hành trình kéo dài gần 10 năm.

"Không đời nào. Tôi vẫn còn hợp đồng một năm nữa", Guardiola nhấn mạnh khi được hỏi liệu trận đấu tại Wembley sắp tới có phải lần cuối ông dẫn dắt Man City tại sân đấu này hay không.

Trận chung kết FA Cup với Chelsea sẽ là lần thứ 24 Guardiola cùng Man City xuất hiện tại Wembley. Nếu giành chiến thắng, ông sẽ sở hữu danh hiệu lớn thứ 17 kể từ khi tới nước Anh năm 2016.

HLV 55 tuổi mô tả quãng thời gian tại Man City là “cực kỳ tuyệt vời”. Guardiola cho rằng những thành công liên tiếp suốt một thập kỷ đủ để chứng minh giá trị của tập thể ông xây dựng tại Etihad.

“19 danh hiệu trong 10 năm không hề tệ. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu cho chiếc cúp thứ 20”, Guardiola nói.

Cựu HLV Barcelona cũng hài hước chia sẻ rằng ông “thất vọng” vì Wembley chưa dựng tượng hay đặt tên khu VIP theo tên mình sau số lần quá nhiều ông xuất hiện tại sân đấu này. Guardiola còn đùa rằng biết đâu bản thân sẽ tiếp tục tới Wembley thêm 24 lần nữa.

Wembley vốn mang ý nghĩa đặc biệt với Guardiola. Đây là nơi ông từng vô địch Champions League cùng Barcelona năm 1992 với tư cách cầu thủ, trước khi tiếp tục đăng quang Champions League năm 2011 trên cương vị HLV.

Trong khi đó, Manchester City vẫn chờ kết quả kiểm tra thể lực cuối cùng của Rodri trước trận gặp Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn đảm bảo khả năng ra sân sau vấn đề thể trạng gần đây.

VAR bị Pep Guardiola chỉ trích dữ dội

Pep Guardiola thừa nhận không tin tưởng vào công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) kể từ khi được sử dụng tại Premier League.

18:39 13/5/2026

Pep nhắc nhở Premier League

Pep Guardiola kêu gọi Premier League không can thiệp vào quyết định nhân sự của các CLB giữa lúc cuộc đua vô địch với Arsenal bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

17:01 13/5/2026

Guardiola bỏ chạy khỏi phòng họp báo

HLV Pep Guardiola có hành động hài hước sau chiến thắng 3-0 trước Brentford ở vòng 36 Premier League rạng sáng 10/5.

05:57 10/5/2026

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Guardiola Manchester City Pep Guardiola Man City Premier League

    Đọc tiếp

    Vinicius nhan tin khong vui ngoai san co hinh anh

    Vinicius nhận tin không vui ngoài sân cỏ

    2 phút trước 12:11 16/5/2026

    0

    Trong một bài đăng tối 15/5 trên Instagram, Virginia Fonseca xác nhận cả cô và Vinicius Jr đã đường ai nấy đi sau khoảng thời gian bên nhau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý