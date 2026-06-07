Wolves chia tay 10 cầu thủ sau cú sốc xuống hạng

Wolves bắt đầu cuộc cải tổ lực lượng khi xác nhận 10 cầu thủ sẽ rời CLB sau mùa giải thảm họa tại Premier League.

Wolves chính thức công bố danh sách 10 cầu thủ rời đội bóng sau khi phải xuống chơi ở Championship mùa tới.

Đội chủ sân Molineux trải qua mùa giải 2025/26 đáng quên khi đứng cuối bảng Premier League với chỉ 20 điểm sau 38 trận. Wolves thua tới 24 trận và chỉ giành được 3 chiến thắng, qua đó lần đầu tiên xuống hạng kể từ năm 2018.

Trước chiến dịch trở lại Championship, HLV Rob Edwards bắt đầu tinh gọn lực lượng bằng việc chia tay hàng loạt cầu thủ. Đáng chú ý nhất là Matt Doherty. Hậu vệ người Ireland khép lại chặng đường kéo dài 13 năm cùng Wolves qua hai giai đoạn khác nhau.

Doherty là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong giai đoạn thành công của đội bóng. Anh góp công lớn giúp Wolves giành quyền thăng hạng Premier League năm 2018 và sau đó đoạt vé dự cúp châu Âu.

Trong màu áo Wolves, cầu thủ 34 tuổi ghi 33 bàn thắng và có 41 kiến tạo sau 389 lần ra sân. Bên cạnh Doherty, hậu vệ Dexter Lembikisa cũng chia tay đội bóng sau khi hết hợp đồng.

Bảy cầu thủ trẻ khác của học viện Wolves gồm Ty Barnett, Harvey Griffiths, Arthur Nasta, Bjorn Marwa, David Osifo, Fabian Salmon và Jake Wilcox cũng không tiếp tục gắn bó với CLB.

Một cái tên đáng chú ý khác là Angel Gomes. Tiền vệ trưởng thành từ học viện Manchester United gia nhập Wolves theo dạng cho mượn từ Marseille hồi tháng 2 nhưng không thể giúp đội bóng cải thiện tình hình. Gomes có 13 lần ra sân trong màu áo Wolves trước khi trở lại Marseille khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Trong khi chia tay nhiều cầu thủ, Wolves vẫn đang lên kế hoạch xây dựng đội hình cho mùa giải mới. Theo truyền thông Anh, Ladislav Krejci nhiều khả năng sẽ được mua đứt sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn từ Girona. Đội bóng vùng Midlands cũng đã gửi đề nghị gia hạn hợp đồng tới tài năng trẻ Conor McLeod.

Sau mùa giải tệ nhất trong nhiều năm, Wolves đang đứng trước cuộc tái thiết lớn với mục tiêu nhanh chóng trở lại Premier League.