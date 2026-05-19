Lộ diện người kế nhiệm Pep ở Man City

Manchester City được cho là đã chọn Enzo Maresca làm người kế nhiệm Pep Guardiola sau khi chiến lược gia Tây Ban Nha lên kế hoạch chia tay Etihad.

Maresca là người thích hợp để kế nhiệm Pep ở Man City.

Tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City đang bước vào giai đoạn cuối sau khi SunSport tiết lộ chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ rời CLB sau 10 năm đầy ắp những danh hiệu.

Nguồn tin này cho biết Enzo Maresca là ứng viên hàng đầu để thay Guardiola dẫn dắt Man City từ mùa giải tới. HLV người Italy từng làm trợ lý cho Guardiola trong giai đoạn Man City giành cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt Leicester trước khi cập bến Chelsea vào năm 2024.

Tuy nhiên, Maresca rời Stamford Bridge hồi đầu năm nay sau khi nhiều lần công khai thừa nhận đã có các cuộc trao đổi với Man City về khả năng kế nhiệm Guardiola trong tương lai.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad từ lâu đã xem Maresca là phương án kế thừa lý tưởng nhờ sự am hiểu triết lý của Guardiola cũng như kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Man City.

Mùa này, Man City tiếp tục duy trì vị thế với cú đúp League Cup và FA Cup. Đội bóng vẫn còn cơ hội vô địch Premier League nếu thắng Bournemouth và Aston Villa, đồng thời chờ Arsenal sảy chân ở vòng cuối.

Trước đó, khi được hỏi về tương lai trước trận chung kết FA Cup, Guardiola chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi còn một năm hợp đồng".

Sau chiến thắng tại Wembley, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục né tránh những tin đồn về tương lai bằng câu trả lời: “Tin đồn à? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ".

Trong khi đó, Maresca được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu. Ông từng giúp Leicester thăng hạng Premier League và cùng Chelsea giành Conference League lẫn FIFA Club World Cup.

