Barca dọa kiện Atletico Madrid

Phó Chủ tịch Barcelona, Rafa Yuste, đã công khai bày tỏ sự tức giận sau thất bại 0-2 của đội nhà trước Atletico Madrid ở trận lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng 9/4.

Yamal cùng đồng đội đứng trước nguy cơ bị Atletico Madrid loại ở hai giải đấu cúp mùa này.

Phát biểu sau sự kiện do La Liga tổ chức tại Barcelona, Rafa Yuste không giấu được sự thất vọng: “Với những công nghệ hiện đại như VAR, tôi không thể hiểu nổi vì sao một quả phạt đền rõ ràng như vậy lại không được thổi. Dù là cố ý hay vô tình, tình huống đó quá rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi còn trận lượt về rất quan trọng và một trận derby với Espanyol, nên không muốn những điều này làm ảnh hưởng đến sự tập trung của đội bóng".

Yuste cũng xác nhận rằng Barcelona đang xem xét khả năng gửi đơn khiếu nại lên UEFA. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không nói về ba điểm, mà là một danh hiệu lớn như Champions League. Những điều tương tự cũng từng xảy ra ở Cúp Nhà vua. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng nếu lặp lại quá nhiều lần thì cần phải lên tiếng để mọi thứ được cải thiện".

Lãnh đạo Barca không nuốt trôi thất bại.

Dù vậy, vị lãnh đạo của Barcelona vẫn tin tưởng vào khả năng lội ngược dòng: “Tôi hoàn toàn tin vào cuộc lội ngược dòng. Chúng tôi sẽ đến Madrid với quyết tâm xoay chuyển tình thế và giành vé vào bán kết.”

Lượt đi tứ kết tại Camp Nou là trận đấu bị phủ bóng bởi nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài Istvan Kovacs.

Theo đó, Barcelona cho rằng họ đã chịu bất lợi nghiêm trọng từ công tác điều hành trận đấu. Tình huống gây tranh cãi lớn nhất là chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi, bên cạnh đó là pha bóng để tay chạm bóng rõ ràng của Marc Pubill trong vùng cấm nhưng không bị thổi phạt.

Ngoài ra, đội bóng xứ Catalonia cũng bức xúc khi Koke, đội trưởng của Atletico, không bị truất quyền thi đấu dù có những pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai.