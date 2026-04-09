Simeone phản pháo vụ phạt đền gây tranh cãi

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:56 (GMT+7)
Giuliano Simeone lên tiếng bảo vệ đồng đội ở tình huống gây tranh cãi trong trận Atletico thắng Barcelona 2-0 tại tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4.

Phát biểu sau trận, Giuliano Simeone trực tiếp bác bỏ những tranh cãi xoay quanh tình huống được cho là phạm lỗi của Arnau Pubill. Theo tiền đạo người Argentina, đó không thể là pha bóng dẫn đến phạt đền kèm thẻ đỏ như nhiều ý kiến nhận định.

“Phạt đền và thẻ đỏ dành cho Pubill? Không bao giờ có chuyện đó. Musso chỉ đơn giản là chuyền bóng cho cậu ấy như vẫn thường làm”, Simeone nhấn mạnh.

Quan điểm này lập tức nhận được nhiều phản hồi trái chiều trên khắp các diễn đàn. Có người nói Simeone đang bênh vực đồng đội một cách mù quáng. Nhưng có ý kiến lại thể hiện sự đồng cảm cho việc bảo vệ đồng đội trước làn sóng trái chiều của dư luận.

Tình huống gây tranh cãi trong trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid

Theo Simeone, bản chất tình huống không có yếu tố bất thường. Đó đơn thuần là một pha trả bóng quen thuộc giữa thủ môn Juan Musso và đồng đội ở hàng thủ. Không có sự lúng túng hay xử lý sai quy định nào đủ để dẫn tới một án phạt nặng.

Dẫu vậy, các quyết định liên quan đến VAR và trọng tài vẫn luôn là tâm điểm sau những trận cầu lớn. Một khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, đặc biệt khi liên quan tới thẻ đỏ hoặc phạt đền trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Phát biểu của Simeone không chỉ mang tính bảo vệ đồng đội, mà còn phản ánh sự tranh cãi chưa có hồi kết quanh tình huống này. Và như thường lệ, ranh giới giữa “đúng luật” và “cách hiểu luật” tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận và người hâm mộ Barcelona có quyền phàn nàn vì những quyết định gây bất lợi cho họ trong chính trận đấu này.

Atletico Madrid biến Camp Nou thành sân khấu riêng như thế nào? Chiến thắng 2-0 trước Barcelona tại trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League 25/26 ngay tại sân khách giúp Atletico Madrid có nhiều lợi thế cho trận lượt về sau đây 1 tuần.

Barcelona và câu hỏi không dễ trả lời

Những quyết định gây tranh cãi tiếp tục đẩy Barcelona vào thế bất lợi, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tiếng còi.

6 giờ trước

Olise và cái tát vào những gã khổng lồ

Màn trình diễn tại Bernabeu không chỉ tôn vinh tài năng của Michael Olise, mà còn phơi bày sai lầm của những đội bóng đã chần chừ trước anh.

6 giờ trước

Barcelona sập bẫy Simeone ngay tại Camp Nou

Barcelona và Atletico Madrid tạo nên cuộc đấu trí nơi sai số nhỏ quyết định tất cả.

10 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

