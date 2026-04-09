Simeone phản pháo vụ phạt đền gây tranh cãi

Giuliano Simeone lên tiếng bảo vệ đồng đội ở tình huống gây tranh cãi trong trận Atletico thắng Barcelona 2-0 tại tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4.

Phát biểu sau trận, Giuliano Simeone trực tiếp bác bỏ những tranh cãi xoay quanh tình huống được cho là phạm lỗi của Arnau Pubill. Theo tiền đạo người Argentina, đó không thể là pha bóng dẫn đến phạt đền kèm thẻ đỏ như nhiều ý kiến nhận định.

“Phạt đền và thẻ đỏ dành cho Pubill? Không bao giờ có chuyện đó. Musso chỉ đơn giản là chuyền bóng cho cậu ấy như vẫn thường làm”, Simeone nhấn mạnh.

Quan điểm này lập tức nhận được nhiều phản hồi trái chiều trên khắp các diễn đàn. Có người nói Simeone đang bênh vực đồng đội một cách mù quáng. Nhưng có ý kiến lại thể hiện sự đồng cảm cho việc bảo vệ đồng đội trước làn sóng trái chiều của dư luận.

Tình huống gây tranh cãi trong trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid

Theo Simeone, bản chất tình huống không có yếu tố bất thường. Đó đơn thuần là một pha trả bóng quen thuộc giữa thủ môn Juan Musso và đồng đội ở hàng thủ. Không có sự lúng túng hay xử lý sai quy định nào đủ để dẫn tới một án phạt nặng.

Dẫu vậy, các quyết định liên quan đến VAR và trọng tài vẫn luôn là tâm điểm sau những trận cầu lớn. Một khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, đặc biệt khi liên quan tới thẻ đỏ hoặc phạt đền trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Phát biểu của Simeone không chỉ mang tính bảo vệ đồng đội, mà còn phản ánh sự tranh cãi chưa có hồi kết quanh tình huống này. Và như thường lệ, ranh giới giữa “đúng luật” và “cách hiểu luật” tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận và người hâm mộ Barcelona có quyền phàn nàn vì những quyết định gây bất lợi cho họ trong chính trận đấu này.

