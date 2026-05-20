Man City đối mặt làn sóng tháo chạy

  • Thứ tư, 20/5/2026 18:46 (GMT+7)
Rodri được cho là muốn rời Man City để trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, trong bối cảnh Pep Guardiola chuẩn bị khép lại kỷ nguyên huy hoàng tại Etihad.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sự ra đi của Guardiola tạo ra bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của Rodri. Sau gần một thập kỷ thống trị bóng đá Anh, chiến lược gia người Catalonia sẽ chia tay Etihad vào cuối mùa, kéo theo hàng loạt thay đổi trong kế hoạch nhân sự của Man City.

Man City đứng trước nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" lực lượng. Với việc Bernardo Silva chắc chắn rời Etihad vào cuối mùa, việc mất thêm Guardiola và Rodri có thể đẩy "The Citizens" vào khủng hoảng.

Với Rodri, Guardiola không chỉ là HLV mà còn là người nâng tầm anh trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, khi ông thầy người Tây Ban Nha rời đi, những ràng buộc lớn nhất giữ chân Rodri ở Manchester dần lung lay.

Real Madrid từ lâu xem ngôi sao 29 tuổi là mục tiêu lý tưởng. Sau khi Toni Kroos giải nghệ, đội chủ sân Bernabeu thiếu mẫu tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và giữ sự cân bằng chiến thuật. Rodri là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết hàng tiền vệ từng thống trị châu Âu với Kroos, Luka Modric và Casemiro.

Thông tin càng trở nên đáng chú ý khi Real Madrid sắp bước vào kỷ nguyên mới cùng Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đạt thỏa thuận miệng để trở lại Bernabeu và Rodri được xem là ưu tiên số một trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia.

Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng điều phối bóng và tư duy chiến thuật xuất sắc, Rodri là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm có của bóng đá hiện đại. Nếu Real Madrid thành công, Bernabeu có thể chứng kiến sự xuất hiện của thủ lĩnh mới nơi tuyến giữa.

Guardiola ra đi, cơn ác mộng bắt đầu với Man City

Chức vô địch tuột khỏi tay, Pep Guardiola chuẩn bị ra đi và tương lai của Rodri lẫn Haaland trở nên bất ổn khiến Manchester City đứng trước mùa hè nguy hiểm nhất một thập kỷ qua.

4 giờ trước

Rodri có câu trả lời cho Real Madrid

Rodri chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới với Man City, khép lại mọi đồn đoán về khả năng chuyển sang Real Madrid.

19:33 14/5/2026

Minh Nghi

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Mourinho chọn thủ lĩnh ở Real Madrid

Mourinho chọn thủ lĩnh ở Real Madrid

32 phút trước 19:43 20/5/2026

Jose Mourinho được cho là đã bắt tay vào công việc tại Real Madrid, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa chính thức công bố sự trở lại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Neymar khóc nức nở

Neymar khóc nức nở

1 giờ trước 18:47 20/5/2026

Neymar thừa nhận "khóc hàng giờ liền" ngay khi HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

