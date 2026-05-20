Man City đối mặt làn sóng tháo chạy

Rodri được cho là muốn rời Man City để trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, trong bối cảnh Pep Guardiola chuẩn bị khép lại kỷ nguyên huy hoàng tại Etihad.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sự ra đi của Guardiola tạo ra bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của Rodri. Sau gần một thập kỷ thống trị bóng đá Anh, chiến lược gia người Catalonia sẽ chia tay Etihad vào cuối mùa, kéo theo hàng loạt thay đổi trong kế hoạch nhân sự của Man City.

Man City đứng trước nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" lực lượng. Với việc Bernardo Silva chắc chắn rời Etihad vào cuối mùa, việc mất thêm Guardiola và Rodri có thể đẩy "The Citizens" vào khủng hoảng.

Với Rodri, Guardiola không chỉ là HLV mà còn là người nâng tầm anh trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, khi ông thầy người Tây Ban Nha rời đi, những ràng buộc lớn nhất giữ chân Rodri ở Manchester dần lung lay.

Real Madrid từ lâu xem ngôi sao 29 tuổi là mục tiêu lý tưởng. Sau khi Toni Kroos giải nghệ, đội chủ sân Bernabeu thiếu mẫu tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và giữ sự cân bằng chiến thuật. Rodri là mảnh ghép hoàn hảo để tái thiết hàng tiền vệ từng thống trị châu Âu với Kroos, Luka Modric và Casemiro.

Thông tin càng trở nên đáng chú ý khi Real Madrid sắp bước vào kỷ nguyên mới cùng Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đạt thỏa thuận miệng để trở lại Bernabeu và Rodri được xem là ưu tiên số một trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia.

Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng điều phối bóng và tư duy chiến thuật xuất sắc, Rodri là mẫu tiền vệ toàn diện hiếm có của bóng đá hiện đại. Nếu Real Madrid thành công, Bernabeu có thể chứng kiến sự xuất hiện của thủ lĩnh mới nơi tuyến giữa.