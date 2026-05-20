Guardiola ra đi, cơn ác mộng bắt đầu với Man City

Chức vô địch tuột khỏi tay, Pep Guardiola chuẩn bị ra đi và tương lai của Rodri lẫn Haaland trở nên bất ổn khiến Manchester City đứng trước mùa hè nguy hiểm nhất một thập kỷ qua.

Man City để mất chức vô địch Premier League mùa 2025/26 về tay Arsenal.

Manchester City từng tạo cảm giác như cỗ máy không thể sụp đổ. Dù mất danh hiệu hay trải qua giai đoạn chệch choạc, họ vẫn luôn khiến phần còn lại của Premier League tin rằng rồi mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Nhưng lần này có gì đó rất khác. Khoảnh khắc Arsenal chính thức vô địch sau trận hòa 1-1 của Man City trước Bournemouth không chỉ khép lại cuộc đua Premier League. Nó còn tạo cảm giác về hồi kết của cả một triều đại.

Những hình ảnh trên sân Vitality nói lên tất cả. Jeremy Doku, Phil Foden, Rodri hay Erling Haaland đều thất thần sau tiếng còi mãn cuộc. Trong khi các CĐV Man City vẫn hát vang tên Pep Guardiola và kêu gọi ông ở lại, chính các cầu thủ lại mang vẻ mặt của những người hiểu rằng một kỷ nguyên có thể đã kết thúc.

Đó là điều đáng lo nhất với Man City lúc này. Mất chức vô địch không phải thảm họa. Song, mất Guardiola có thể kéo theo hiệu ứng domino mà ngay cả đội bóng giàu sức mạnh tài chính như Man City cũng khó kiểm soát.

Guardiola không chỉ là HLV của Man City

Trong nhiều năm qua, Man City không đơn thuần được xây dựng quanh Guardiola. Họ tồn tại nhờ Guardiola. Ông không chỉ mang về danh hiệu. Guardiola tạo ra cả hệ sinh thái chiến thắng, nơi mọi cầu thủ đều tin rằng chỉ cần còn Pep trên ghế huấn luyện, Man City luôn có khả năng thống trị.

Điều này khiến sự ra đi của Guardiola nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc thay một HLV thông thường. Bản thân Guardiola vẫn tránh xác nhận tương lai. Ông khẳng định mình cần nói chuyện với Ferran Soriano và Khaldoon Al Mubarak trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng ngay cả những người thân thiết với Man City cũng hiểu mọi thứ gần như đã an bài.

Pep sẽ rời Man City sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Joe Hart nói đúng khi nhận xét rằng toàn đội “kiệt quệ về mặt cảm xúc”. Sau gần một thập kỷ chinh phục mọi danh hiệu, Man City giờ bắt đầu mang dáng dấp của tập thể đi tới giới hạn cuối cùng. Sự mệt mỏi ấy không chỉ xuất hiện ở thể lực, mà còn nằm trong tâm lý.

Guardiola cũng hiểu điều đó. Ông từng nhiều lần nói về việc duy trì động lực chiến thắng khó hơn giành danh hiệu lần đầu tiên. Và mùa giải này phản ánh rõ cảm giác Man City không còn giữ được sự áp đảo tuyệt đối như trước.

Arsenal trẻ hơn, giàu năng lượng hơn và cuối cùng vượt qua họ bằng sự lì lợm mà chính Guardiola từng xây dựng ở Etihad. Điều đáng lo nằm ở chỗ Guardiola không ra đi một mình.

Rodri và Haaland khiến Etihad bất an

Rodri là ví dụ rõ nhất cho nguy cơ ấy. Tiền vệ người Tây Ban Nha còn hợp đồng tới năm 2027, nhưng Real Madrid đã nối lại sự quan tâm khi tương lai Guardiola trở nên bất ổn. Đó không phải sự trùng hợp.

Rodri luôn được xem là bộ não chiến thuật của Man City. Anh không chỉ giúp đội bóng kiểm soát trận đấu, mà còn tạo cảm giác cân bằng mà không ai khác trong đội hình có thể thay thế hoàn toàn.

Mùa giải này, Rodri chưa thật sự đạt trạng thái tốt nhất sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh vẫn chơi 33 trận, đá chính 26 lần và nhanh chóng lấy lại vai trò trung tâm.

Real Madrid hiểu giá trị ấy. Florentino Perez vẫn muốn đưa về một “nhạc trưởng” mới cho tuyến giữa và Rodri là mẫu cầu thủ gần như hoàn hảo cho kế hoạch đó.

Man City dĩ nhiên không muốn mất anh. Họ sẵn sàng đề nghị hợp đồng mới với mức lương tăng mạnh trước World Cup. Nhưng điều khiến Etihad lo lắng là chính Rodri cũng không đưa ra cam kết rõ ràng.

“Tôi chỉ nghĩ về CLB và World Cup”, Rodri nói sau trận chung kết FA Cup. Đó là câu trả lời đủ khiến Man City bất an.

Tương lai của Haaland đang là dấu hỏi.

Nhưng trường hợp của Erling Haaland còn nhạy cảm hơn. Về lý thuyết, Man City khóa chặt tương lai của tiền đạo người Na Uy bằng hợp đồng tới năm 2034, một trong những thỏa thuận thể thao lớn nhất lịch sử và từng giúp CLB dập tắt sự quan tâm từ Real Madrid lẫn Barcelona.

Tuy nhiên, Haaland chưa bao giờ giấu việc Guardiola là yếu tố cực kỳ quan trọng khiến anh quyết định gắn bó với Etihad. Chính Haaland từng gọi Guardiola là “HLV giỏi nhất thế giới” và khẳng định sự hiện diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp mình dễ dàng đưa ra quyết định ở lại.

Chi tiết trên khiến Man City lo lắng nhất. Bởi nếu Guardiola rời đi, Haaland có còn giữ nguyên cảm giác gắn bó ấy hay không vẫn là dấu hỏi rất lớn.

Man City hiện vẫn sở hữu đội hình đẳng cấp và tiềm lực tài chính vượt trội. Nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ chỉ vận hành bằng tiền bạc.

Điều Guardiola tạo ra suốt một thập kỷ qua là niềm tin gần như tuyệt đối vào chiến thắng. Và khi niềm tin ấy bắt đầu lung lay, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh.

Đó là lý do mùa hè 2026 không đơn thuần là giai đoạn chuyển giao HLV với Man City. Nó có thể trở thành khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của cả đế chế Guardiola tại Etihad.