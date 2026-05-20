Pep Guardiola vung tiền sau khi rời Man City

Pep Guardiola đang chuẩn bị trở về sinh sống tại Tây Ban Nha sau khi chia tay Manchester City.

Hôm 19/5, truyền thông Anh đồng loạt tiết lộ Guardiola sẽ rời Man City sau 10 năm dẫn dắt CLB. Đây được xem là dấu chấm hết cho một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Anh, nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha giành tới 20 danh hiệu và biến Man City thành thế lực thống trị tại Premier League.

Theo Daily Mail và The Sun, Guardiola bắt đầu lên kế hoạch ổn định cuộc sống tại Barcelona ngay sau khi rời sân Etihad. Nhà cầm quân 55 tuổi được cho là nhắm đến một biệt thự hạng sang trị giá khoảng 13,5 triệu bảng tại khu Pedralbes, một trong những khu dân cư đắt đỏ và nổi tiếng nhất Barcelona.

Căn biệt thự mới được xây dựng với hàng loạt tiện ích xa hoa như hồ bơi, phòng gym, jacuzzi cùng tầm nhìn hướng ra biển. Đáng chú ý, bất động sản này chỉ cách ngôi nhà cũ của Guardiola và vợ cũ Cristina Serra khoảng 100 m.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Guardiola và Cristina bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn từ năm 2024 sau hơn 30 năm gắn bó. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc Guardiola bí mật gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2027 mà không trao đổi với gia đình.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin gần đây khẳng định cả hai đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Nhà báo Maria Lapiedra cho biết Guardiola thường xuyên trở về Barcelona để gặp Cristina và vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với gia đình. Việc chuyển sang làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng được xem là phương án giúp Guardiola có thêm thời gian ở quê nhà.

Trong suốt thời gian dẫn dắt Man City, Guardiola chủ yếu sinh sống tại khu căn hộ Deansgate CitySuites ở trung tâm Manchester, trong khi vợ ông trở về Tây Ban Nha sinh sống từ ba năm trước.

Theo kế hoạch, Man City sẽ chính thức xác nhận việc Guardiola chia tay CLB vào cuối tuần này. Đội bóng cũng dự kiến tổ chức lễ diễu hành bằng xe buýt tại Manchester để tri ân chiến lược gia người Tây Ban Nha sau giai đoạn thành công rực rỡ tại sân Etihad.

