Biểu cảm trái ngược của CĐV từng chế giễu Arsenal

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh CĐV Man City trầm ngâm sau khi đội bóng bị Arsenal giành ngôi vô địch Premier League vào rạng sáng 20/5.

Tại vòng 37, Manchester City để Bournemouth cầm hoà 1-1 trên sân Vitality. Qua đó, đoàn quân của Pep Guardiola chính thức về nhì tại Premier League mùa 2025/26.

Trên khán đài, máy quay đã ghi lại hình ảnh một khán giả lộ rõ sự trầm ngâm khi tỷ số đang là 1-0 cho Bournemouth. Nhiều người cho rằng đó là người hâm mộ Man City từng gây sốt với hình ảnh uống chai nước có logo Arsenal.

Hình ảnh này được xem là một trong những cách chế giễu nổi tiếng nhất dành cho “Pháo thủ”, đặc biệt là khi Arsenal để thua chính “The Citizens” vào tháng 4. Tuy nhiên, kể từ khi bước sang tháng 5, Arteta cùng các học trò liên tục có những chiến thắng quan trọng, còn Man City có liên tiếp hai trận hoà tai hại.

Không ít lời cười nhạo hướng đến CĐV này xuất hiện trên mạng xã hội: “Man City thay đổi nhanh quá, phải không anh bạn?”, một người bình luận. Một người khác chia sẻ: “Đây chắc là quyết định tệ nhất đời cậu ấy rồi”.

Bournemouth bất ngờ tạo nên thế trận áp đảo trước đội chủ sân Etihad. Phút 38, Kroupi có pha cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho chủ nhà. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Andoni Iraola còn có hai lần đưa bóng chạm cột dọc. Phút 90+4, Erling Haaland ghi bàn gỡ hoà, nhưng như vậy là quá muộn cho Man City.