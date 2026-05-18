West Ham đối diện khủng hoảng nếu rớt hạng

West Ham đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi tiến sát nguy cơ xuống chơi tại Championship mùa tới.

West Ham tiến gần cửa rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Hôm 17/5, West Ham thua Newcastle 1-3 trên sân khách, qua đó tiến gần hơn tới viễn cảnh phải xuống hạng. Hiện tại, “The Hammers" đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 36 điểm, kém Tottenham 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, việc rớt hạng có thể khiến West Ham thiệt hại khoảng 100 triệu bảng doanh thu.

Ông Maguire cho biết West Ham từng tạo ra doanh thu khoảng 228 triệu bảng ở mùa giải trước, trong đó riêng nguồn thu từ bản quyền truyền hình đạt 133 triệu bảng. Tuy nhiên, khi xuống Championship, khoản thu này có thể giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 48 triệu bảng, kể cả khi CLB nhận được khoản hỗ trợ xuống hạng từ Premier League.

Không chỉ thất thu từ bản quyền truyền hình, West Ham còn đứng trước nguy cơ suy giảm đáng kể doanh thu thương mại và bán vé. Theo Maguire, các nhà tài trợ sẽ khó chấp nhận mức giá cao như thời đội bóng còn thi đấu ở Premier League, trong khi sức hút với người hâm mộ cũng giảm đáng kể.

West Ham có thể sụt giảm đáng kể doanh thu ở mùa tới. Ảnh: Reuters.

Một vấn đề khác khiến ban lãnh đạo West Ham đau đầu là quỹ lương khổng lồ. Mức lương trung bình của các CLB Championship năm 2025 chỉ vào khoảng 37 triệu bảng mỗi mùa, trong khi quỹ lương của West Ham cao gấp hơn 4 lần con số đó.

Theo tiết lộ, các cầu thủ West Ham hiện nhận trung bình khoảng 75.000 bảng mỗi tuần, mức thu nhập vượt xa mặt bằng Championship. Điều này buộc đội bóng phải cân nhắc cắt giảm nhân sự hoặc bán bớt trụ cột để giảm áp lực tài chính.

Maguire cũng cảnh báo nguy cơ sa thải nhân viên tại CLB. Chuyên gia tài chính này cho rằng West Ham sẽ không cần duy trì bộ máy truyền thông, marketing và vận hành với quy mô lớn khi Championship không mang lại sức hút quốc tế như Premier League.

Bên cạnh đó, sân London với sức chứa hơn 62.000 chỗ ngồi cũng có thể trở thành gánh nặng. Chi phí thuê sân từng lên tới khoảng 4 triệu bảng ở mùa 2024/25, chưa kể các khoản bảo trì và vận hành rất lớn.

Trong bối cảnh làn sóng phản đối từ người hâm mộ nhằm vào ông chủ David Sullivan và cựu phó chủ tịch Karren Brady ngày càng gia tăng, những quyết định của West Ham trong mùa hè này được xem là yếu tố then chốt quyết định tương lai của đội bóng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights West Ham 0-1 Arsenal Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.