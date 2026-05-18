Bốn cầu thủ giúp MU thăng hoa mùa này

Cựu cầu thủ MU, Ben Thornley, cho rằng những tân binh đã tạo ra khác biệt cho đội bóng cũ trong mùa giải hiện tại.

Cunha tỏa sáng tại MU. Ảnh: Reuters.

MU khép lại trận đấu cuối trên sân nhà mùa này dưới thời HLV Michael Carrick bằng chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League.

Phát biểu trên MUTV sau trận đấu, ông Thornley cho rằng thành công của MU đến từ những bản hợp đồng được mang về trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Ông đặc biệt nhắc tới Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens.

“Mùa hè năm ngoái, khi MU không được dự cúp châu Âu nhưng vẫn mang về Cunha, Mbeumo, Sesko và Lammens, đó thực sự là điều chưa từng có. Tất cả họ đều đóng vai trò rất lớn trong sự thăng tiến mạnh mẽ của MU và tôi nghĩ điều đó không nên bị bỏ qua. Đó là thành quả của sự phối hợp đồng bộ từ trên xuống dưới”, Thornley cho biết.

Trước Forest, MU tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm. Các pha lập công của Luke Shaw, Cunha và Mbeumo giúp đội bóng giành chiến thắng thứ 8 trong 9 trận sân nhà dưới thời Carrick.

Các tân binh của MU đáp ứng kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, bàn thắng của Cunha và Mbeumo giúp họ cùng Sesko cán mốc 10 bàn mỗi người tại Premier League mùa này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử MU có ba tân binh cùng ghi từ 10 bàn trở lên ngay trong mùa giải đầu tiên.

Sesko hiện có 11 bàn thắng, trong khi Cunha và Mbeumo đều chạm mốc 10 pha lập công. Thành tích này giúp MU trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Premier League đạt cột mốc kể trên, sau Arsenal mùa 2012/13.

Mùa trước, MU chỉ ghi tổng cộng 44 bàn tại Premier League. Riêng bộ ba Cunha, Mbeumo và Sesko mùa này đã đóng góp tới 31 bàn, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược chuyển nhượng mới.

Với nền tảng hiện tại, nhiều người tin rằng nếu tiếp tục có thêm một kỳ chuyển nhượng thành công, MU hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua vô địch Premier League ở mùa giải tới.

